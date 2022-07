1. August Jetzt ziehen die beiden Appenzeller Kantone nach: Kein Feuer und Feuerwerks in Waldesnähe Nachdem der Kanton St.Gallen am Mittwoch ein Feuer- und Feuerwerksverbot im Wald und in Waldesnähe ausgesprochen hat, kündigen die beiden Appenzeller Kantone nun die gleichen Massnahmen an.

Am 1. August 2022 darf nun auch in den beiden Appenzeller Kantonen in Waldesnähe kein Feuerwerk gezündet werden. Symbolbild: AZ

Die Niederschläge der Kaltfront vom 25. auf den 26. Juli 2022 konnten die Waldbrandgefahr in beiden Appenzeller Kantonen nicht entschärfen. So schreibt das Amt für Raum und Wald des Kantons Appenzell Ausserrhoden: «Der Regen der letzten Tage hat die Trockenheit in den Ausserrhoder Wäldern zwar gemildert, aber zu wenig, um die derzeit herrschende erhebliche Waldbrandgefahr zu verringern.» Zudem versprechen die Wetterprognosen der kommenden Zeit keine flächigen Niederschläge, welche die Waldbrandgefahr entschärfen würden. Besonders an exponierten Stellen im Vorderland und an Südhängen könne die Waldbrandgefahr hoch sein. Aufgrund dessen setzt der Kanton Appenzell Ausserrhoden die Waldbrandgefahr auf Stufe 4.

Ab Freitag, 29. Juli, gilt deshalb im Abstand von 200 Metern zum nächsten Wald ein Verbot für: Das Entfachen von Feuer und das Abbrennen von Kerzen

Das Wegwerfen von brennenden Streichhölzern, Raucherwaren und dergleichen

Höhenfeuer

Das Verbrennen von Schlagabraum

Das Abfeuern von Feuerwerk

Das Steigenlassen von Himmelslaternen und Ähnlichem

«Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung können mit Bussen bestraft werden», heisst es in den Medienmitteilungen beider Kantone.

Beide Kantone teilen im Communiqué mit, dass die Gefahr durch die Trockenheit sich erst nach einer längeren Regenperiode legen wird. Deshalb gelten die beschlossenen Massnahmen über den 1. August hinaus und werden je nach Entwicklung der Lage durch den Kanton aufgehoben oder verschärft.