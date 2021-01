Reportage Eine Woche auf dem Säntis, kein Zurück : Wie das Zugseil der Schwebebahn ausgewechselt wird Bilder: Raphael Rohner Die Säntisbahn fährt drei Wochen nicht: Derzeit wird die Bahn revidiert und speziell das obere Zugseil ausgewechselt. Dazu werden tonnenschwere Maschinen auf den Berg gehievt und Monteure verbleiben auf dem Berg. Ein Blick in die Arbeiten.

Es ist etwa -12°C an diesem Montagmorgen auf der Schwägalp. Die Sonne ist gerade aufgegangen und nur ganz wenige Leute sind schon unterwegs am Fusse des Ostschweizer Hausbergs. Gerade einmal ein einziger Fahrgast steigt aus dem Postauto aus Urnäsch. Einzig in der Talstation der Seilbahn herrscht Betrieb: Die jährliche Revision der Schwebebahn steht an. Ein Maschinist und ein Betriebsmechaniker sind damit beschäftigt, die Bahn für den Einsatz vorzubereiten. Sie lassen einen an der Unterseite der Kabine demontierbaren Wassertank an zwei in der Kabine montierten Kränen hinab und versorgen den Tank direkt in einer Garage unter der Talstation.

Kabinen fahren mit offenem Boden den Berg hinauf

Aus dem Kabinenboden der Säntisbahn hängen nun zwei Kettenzüge herunter. «Heute müssen wir mehrere Tonnen Material auf den Berg befördern und dazu müssen wir die Kabine auf Lastbetrieb umbauen», sagt der Technische Leiter der Bahn, Michael Wehrli, und schaut auf die Uhr. Jeden Moment sollten die Lastwagen mit den Werkzeugen und den Vorrichtungen ankommen. Doch liegt auf der Passstrasse noch einiges an Schnee. Bei der diesjährigen Revision steht eine ganz besondere Arbeit an: «Wir wechseln das obere Zugseil der Bahn aus. Das ist ziemlich aufwendig und anspruchsvoll», sagt Wehrli und blickt kurz in seine Unterlagen. Die Seilbahn wird rund eine Woche still stehen, während Wehrli und sein Team mit externen Seilbahnspezialisten das über 2350 Meter lange Stahlseil auswechseln werden.

In der Wartehalle, wo normalerweise zahlreiche Touristen für eine Fahrt auf den Säntis anstehen, legt ein Seilbahnmonteur seine Ausrüstung aus. Überall stehen Kisten parat und Werkzeuge werden sortiert. Es ist kurz nach 9 Uhr, als der 63-jährige Seilbahnchefmonteur Alex Käslin aus Nidwalden in die Wartehalle kommt: «Es geht los! Die Lastwagen sind da.»



Die erste Säntisbahn wurde am 31. Juli 1935 in Betrieb genommen und 1974 komplett neu gebaut. Im Jahr 2000 wurde die Bahn modernisiert. Heute gehört die Schwebebahn zu den bestbesuchten Bergbahnen in der Schweiz und fährt pro Jahr bis zu 10'000 Mal auf den Gipfel.

Seil wird alle 20 Jahre ausgewechselt

Das obere Zugseil hat in dieser Zeit pro Jahr bis zu 400'000 Gäste transportiert und ist nun am Ende seiner Nutzungszeit angelangt. Wehrli steht im Schacht in der Talstation, wo zwei 98 Tonnen schwere Spanngewichte an den Tragseilen hängen. «Das Stahlseil hat sich in den zwei Jahrzehnten unter der Belastung ausgedehnt und wurde minim dünner, darum müssen wir auch die Einlagen der Umlenkrollen etwas überarbeiten. Damit der Seildurchmesser wieder in die Einlage passt.» Dazu ist das Know-how der Spezialisten und Spezialwerkzeug nötig, das draussen abgeladen wird.

Das alte Zugseil auszuwechseln ist eine grössere Aktion: Dazu müssen mehrere tonnenschwere Winden und Umlenkrollen auf den Berg transportiert werden. Unter anderem eine sogenannte «San Luc» Montagewinde mit einem Gewicht von acht Tonnen mit einer Zugkraft von 25 Tonnen. «Um das Zugseil auszuwechseln, fixieren wir die Kabinen und ziehen das alte Seil in der Bergstation auf einer Winde ein», erklärt Wehrli. Das neue Seil wird am alten befestigt und gleich mit zur Bergstation hinaufgezogen. Das über 2350 Meter lange neue Stahlseil ist rund 12 Tonnen schwer.



Ein Schnupf ist immer dabei

Alex Käslin koordiniert den Transport und hat die Übersicht: «Wir montierten vorab Etiketten an den Werkzeugen und den Bauteilen in zwei Farben. Blau für Berg und rot für Tal. Damit ist auf den ersten Blick klar, was wohin kommt.» Die Reihenfolge der Transporte ist ebenso wichtig: Wir haben oben kaum Platz, um die Bobinen und Geräte zu stellen, darum muss alles in der Reihenfolge hinauf, wie wir es dann montieren», sagt Käslin und gibt dem Lastwagenchauffeur Anweisungen beim Abladen.

Käslin, der schon seit über 30 Jahren an Seilbahnen arbeitet und sie revidiert, war vor 20 Jahren schon dabei, als das damals neue Zugseil eingezogen werden musste:

«Das freut mich schon, wenn man sieht, dass seine Arbeit so lange gehalten hat.»

Nebst den grossen Winden und Motoren wird rund ein Dutzend Paletten abgeladen und bereitgestellt. Unter anderem auch die Werkzeugkiste von Käslin. Sie wiegt 639 Kilogramm. Der Innerschweizer macht seine Kiste auf und nimmt einige Schlüssel raus: «Diese Kiste habe ich immer dabei. Darin habe ich allen Teufel von Werkzeug, das ich dann brauche, wenn wir oben bleiben müssen.» Während die Kiste im Tal bleibt und Käslin nur das nötigste Werkzeug mitnimmt, kommt eines immer mit auf den Berg: «Schnupf ist immer genügend dabei.»



Der Transport der Geräte auf den Berg ist schwierig und zeitaufwendig: Während in der Kabine Paletten mit Werkzeug und Stützen zum Berg transportiert werden und unten der Transport vorbereitet wird, sind oben in der Bergstation die Arbeiten bereits in vollem Gange: Während der Revision der Anlagen wird unter anderem auch einer der drei Personenlifte komplett erneuert und die Kläranlage im Keller der Bergstation gewartet.

Für rund eine Woche von der Aussenwelt abgeschnitten

Der Säntis gleicht einer Baustelle: Monteure haben ihre Werkzeuge und persönlichen Utensilien an den Panoramafenstern abgestellt und ein Koch bringt Lebensmittel hinauf: «Wir werden bald für eine Weile hier oben leben», sagt ein Liftmonteur. Die Bergstation wird für die Zeit von rund einer Woche von der Aussenwelt abgeschnitten sein. Die Monteure und Handwerker übernachten oben in Angestelltenzimmern und werden von einem Koch verpflegt.

In der Mittagspause herrscht eine lockere Stimmung bei den Seilbahnmonteuren und Mechanikern. Thema Nummer eins ist der Jahrestag der Lawine, die vor zwei Jahren das Hotel verschüttete und den Betrieb der Bahn unterbrochen hatte. Mechaniker Thomas hatte damals gerade angefangen, bei der Säntisbahn zu arbeiten: «Erst dachte ich, es sei ein Witz. Dann sind wir vom Berg heruntergefahren und überall war Schnee.» Schliesslich gibt Käslin seinem Team Anweisungen über den bevorstehenden Transport und ob man die Bergstation noch freischaufeln müsse: «Das wird knapp da oben, aber ich bin sicher, dass wir alles rein bekommen.»

Kurz darauf hängen die ersten Geräte an der Kabine. Zuerst wird der Motor für den Haspel zur Bergstation herauf gefahren. Sein Gewicht beträgt rund eine Tonne. Dann folgt der Haspel, um oben in der Bergstation das alte Seil einzurollen.

Den Haspel an die Kabine zu hängen, gestaltet sich schwierig. Erst nach mehreren Versuchen hängt das Gerät einigermassen gerade unter der Kabine. «Manchmal muss man improvisieren und umdenken, aber das ist normal», sagt Käslin und grinst. Die Bahn fährt schliesslich langsam los. Das Team von Käslin und Wehrli ist konzentriert. Bei der Bergstation kommt der heikle Punkt: Nur wenige Zentimeter schwebt der Haspel über die Kante der Bahneinfahrt.

«Die Winde ist noch grösser und schwerer, da müssen wir noch Gewicht reduzieren», sagt Wehrli. Heisst: Die Mechaniker und Monteure bleiben auf dem Berg und alles, was nicht in der Kabine bleiben muss, kommt raus für den Transport. Der Transport mit der Haspel hat viel Zeit gekostet. Es dunkelt bereits ein.

Schliesslich transportiert die Bahn auch die schwere Winde auf den Berg und die Monteure können Feierabend machen. Die Revision der Säntisbahn soll am 29. Januar fertig sein und die Bahn wird ihren Betrieb wieder aufnehmen.