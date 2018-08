Serie Auf dem Vitaparcours Arbon: Für ihn heisst es reparieren statt trainieren Wo andere sich mit Joggen und Übungen fit halten, hat er seinen Arbeitsplatz. Auf dem Vitaparcours in Arbon stehen für Dean Sutton Laubblasen statt Liegestütze, Kies aufschütten statt Klimmzüge und Trimmen statt Turnen auf dem Programm. Ursula Wegstein

Zügig schreitet Dean Sutton in den Wald. Die Leiter unter dem Arm. In der Gesässtasche die Gartenschere. Angestellt beim Werkhof der Stadt Arbon, hält er seit ­ 17 Jahren den Vitaparcours Seemoosholz in Schuss. Die Kühle des Seemoosholz-Waldes bietet an diesem Sommertag eine willkommene Erfrischung. Mal sonnig und licht, mal dicht zugewachsen locken saftiges Grün, Schatten und Waldluft zu einer Runde zwischen den Bäumen. Mückenschwärme schwirren in der Sonne. Einige sind trotz Verbot mit ihren Hunden unterwegs. «Das ist ein Vita­parcours», sagt der gebürtige Australier freundlich zu ihnen. Ausser Scharen von Radfahrern auf dem Weg zum Seebad nebenan, ist es sonst ruhig im Wald.

Von der Stadt Arbon im Jahr 1972 gebaut, zählt der Parcours zu den ältesten in der Ostschweiz. Fast ohne Steigung verläuft der Rundlauf in zwei Runden. Die 15 Posten mit Übungen für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit sind auf der 1200 Meter langen Strecke so platziert, dass man in der ersten Runde sieben Übungen absolvieren kann, in der zweiten Runde die nächsten acht.

Auch wenn der Bodensee nur 200 Meter entfernt ist, ist er im Sommer von hier aus nicht zu sehen. Auf etwa acht Kontrollgängen im Jahr arbeitet Sutton 70 bis 90 Stunden auf dem Vitaparcours. Im Sommer mehr, im Winter weniger. Im Frühling prüft er die Geräte auf ihre Sicherheit und kontrolliert die Wege, stutzt Gräser und Brennnesseln und schneidet Äste zurück. Mit dem Laubbläser entfernt der Werkhofmitarbeiter im Herbst Blätter vom Weg. Die Brücken sind auf ihre Rutschfestigkeit zu kontrollieren und spätestens nach zehn Jahre zu ersetzen – schneller als in Italien.

Neue Sicherheitsvorschriften verlangen Fallschutz

Im April fand ein Qualitätscheck mit Zurich Vitaparcours statt, wie es alle drei Jahre üblich ist. Neue Bestimmungen verlangen für Geräte mit gewisser Höhe einen Fallschutz. Bis zum Ende des Jahres möchte Sutton Umrandungen und einen Fallschutz aus Holzschnitzeln anbringen. «Das steht zuoberst auf meiner Pendenzenliste», sagt er. «Das mache ich im Herbst, wenn ich genügend Holz zum Schnitzeln zusammen habe.»

Dass der Parcours rege genutzt wird, ist für Sutton eine grosse Motivation. «Ich sehe hier viele junge Leute», sagt er. Auf die Frage, ob er auch zum Sportmachen herkomme, schüttelt Sutton den Kopf. «Das ist mein Arbeitsplatz. Ich mache hier keinen Sport, weil ich sonst immer sehe, was ich hier und dort noch zu arbeiten hätte», sagt er und klappt seine Leiter zusammen.

Wem nach 45 Minuten auf dem Parcours nach mehr Sport ist, der kann im historischen Seebad nebenan Runden schwimmen. Und umgekehrt: Wen es auf dem Liegestuhl langweilt, der kann sich im Wald so richtig verausgaben.