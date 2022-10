Wirtschaft Zwei Sondermodelle: Steckborner Traditionsfirma Bernina und Textilkünstler Kaffe Fassett machen das Nähen bunt Farbig statt eintönig grau: Der bekannte Londoner Kunstschaffende Kaffe Fassett hat für die Steckborner Nähmaschinenproduzentin Bernina zwei spezielle Maschinen designt.

Textilkünstler Kaffe Fassett. Bild: PD

An Farbe und Mustern mangelt es nicht in der Textilbranche. Eine Ausnahme bildeten bislang die Nähmaschinen. Deren Styling war in der Regel zurückhaltend: weiss, schwarz und in metallischen Farbtönen. Zusammen mit Kaffe Fassett hat sich Bernina aufgemacht, dies zu ändern, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Fassett (Jahrgang 1937) lebt in London. Er begann als Maler, wandte sich dem Textildesign zu und erlangte Weltruhm mit Strickwaren, die er für Missoni und Bill Gibb entwarf. Fassett inspiriert Menschen, ihrem Farbinstinkt zu vertrauen. Der Künstler sagt:

Eine von Fassett designte Nähmaschine. Bild: PD

«Farbe macht die Welt schöner.»

Dieses Credo hat er auf das Design zweier Nähmaschinen übertragen. Mit der Bernina 770 QE Plus Kaffe Edition und der Bernina 475 QE Kaffe Edition sind zwei Sondermodelle in limitierter Auflage entstanden, die so bunt sind wie das Leben selbst. Vor kurzem wurden die neuen Nähmaschinen enthüllt.

Kaffe Fassett in einem Video von Bernina. Video: PD

Alles im hellgrünen Bereich

Das kleinere der beiden Modelle, die B 475 QE Kaffe Edition, hat genau die richtige Grösse für private Ateliers und ist stark genug, um mit vielen Lagen grösserer Quilts fertig zu werden. Die Maschine ist komplett hellgrün. Vom Handrad bis zum Tragegriff, die Farbe zieht sich durch. Für Blendendesign hat sich Fassett von seinen gläsernen venezianischen Briefbeschwerern inspirieren lassen.

Das lässt sich mit dieser Nähmaschine herstellen. Bild: PD

«Basierend auf dieser Idee und dem Design eines meiner Stoffe haben wir einige Muster auf die Nähmaschine übertragen, was meiner Meinung nach wunderbar funktioniert.»

Die B 770 QE PLUS Kaffe Edition ist gemäss Mitteilung die richtige Maschine für mutige Regelbrecher, die Farben mögen. Sie ist ausgestattet mit einer lavendelfarbigen Blende, auf der von Kaffe Fassett entworfene Blüten angeordnet sind. Die beiden Maschinen werden im Herbst im Fachhandel in der Schweiz und in Deutschland erhältlich sein. (red)