Die Herzog Küchen AG existiert seit über 100 Jahren. Mit der Gründung einer Schreinerei und Zimmerei in Unterhörstetten begann 1912 eine Erfolgsgeschichte, die seither von vier Generationen der Familie Herzog weitergeschrieben wurde. Seit 1955 auf den Küchenbau spezialisiert, ist die Herzog AG heute mit seinen rund 250 Mitarbeitenden an vier Standorten zu Hause: in Unterhörstetten, Schlieren, Rapperswil und Gossau. Alle Küchen werden in der eigenen Küchenproduktion in Unterhörstetten hergestellt. (red)