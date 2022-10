Wirtschaft Eintauchen in die Welt der Steine: Natursteinwerk Hans Eisenring in Matzingen öffnet seine Türen Das Natursteinwerk Hans Eisenring in Matzingen, das seit 2020 in Betrieb steht, hat vor kurzem zu Tagen der offenen Türen eingeladen – pandemiebedingt später als ursprünglich geplant. Jetzt sind der Einladung 2000 Besucherinnen und Besucher gefolgt.

Blick ins Natursteinwerk der Hans Eisenring AG in Matzingen. Bild: Tobias Garcia

2000 Quadratmeter über drei Etagen. So präsentiert sich der Showroom des Naturscheinwerks der Hans Eisenring AG in Matzingen, das im Frühling 2020 seine Produktion inmitten der Coronapandemie aufgenommen hat. Deshalb hat die Firma mit Wurzeln in Pfyn und mit Hauptsitz in Sirnach vor kurzem erst zu ihren «Open Days» eingeladen.

Vier Standorte nebst Hauptsitz Sirnach Die Gründung des Familienunternehmens Hans Eugster AG mit Hauptsitz in Sirnach datiert von 1988. Heute beschäftigt es rund 300 Mitarbeitende an den Standorten Sirnach, Matzingen, Münchwilen, Volketswil und Oensingen. Die Hans Eisenring AG gliedert sich in die drei Bereiche: Küchenbau, Steinwerk und Servicecenter. (red)

An 30 Infopoints erfuhren die rund 2000 Besucherinnen und Besucher mehr über die Welt der Steine. Die Hans Eisenring AG verarbeitet mehr als 750 unterschiedliche Natursteine, von Sandsteinen über Marmor- und Granitarten bis zu edlem Onyx und Quarzkomposit, aber auch Keramik, wie es in einer Mitteilung heisst.

Autogrammstunde mit HC Thurgau und FC Wil

Im Erdgeschoss des Showrooms befindet sich die Küchenwelt mit verschiedenen Küchen aus Naturstein und Keramik. Im ersten Obergeschoss konnten die Gäste Wannen, Becken sowie Boden- und Wandbeläge besichtigen. Zuoberst im zweiten Obergeschoss befindet sich die Ausstellung für Boden- und Wandbeläge, Fassaden sowie der Seminar- und Eventbereich.

Ein Rahmenprogramm unter anderem mit Live-Kochshow, Festwirtschaft mit Pastaplausch, Wettbewerb sowie ein kleines Kino für einen Einblick hinter die Kulissen ergänzte die Tage der offenen Tür. Zusätzlich fand am Samstag Kinderschminken und eine Autogrammstunde mit dem HC Thurgau und FC Wil statt.