Wahlen «Mein Interesse und meine Motivation sind ungebrochen»: Moritz Eggenberger tritt für einen Sitz im Steckborner Stadtrat an Er gibt nicht auf: Moritz Eggenberger tritt zum vierten Mal für einen Sitz im Steckborner Stadthaus an. Der 35-Jährige liebäugelt mit dem Sitz des zurücktretenden Jonas Füllemann, der sein favorisiertes Ressort Freizeit, Kultur und Tourismus leitete.

Damals hat es nicht gereicht: Moritz Eggenberger bei der Ersatzwahl für das Stadtpräsidium 2021. Bild: Benjamin Manser (26. September 2021)

Vor rund einem Jahr hat es nicht geklappt. Doch Moritz Eggenberger kämpft weiter. Er hat nun seine Kandidatur als Stadtrat für die Gesamterneuerungswahlen am 27. November bekanntgegeben. Es ist der vierte Anlauf ins Stadthaus für den 35-Jährigen. Ebenfalls neu stellen sich Roman Donatsch und Marcel Hoksbergen (beide parteilos) zur Wahl. Damit hat das Steckborner Stimmvolk nun eine Auswahl. Mit den Bisherigen kandidieren nun sieben Personen für sechs zu besetzende Posten. In einer Medienmitteilung schreibt Eggenberger:

«Mein Interesse und meine Motivation für ein Exekutivamt in unserer Gemeinde sind ungebrochen.»

Eggenberger ist gelernter Polymechaniker mit einer Zweitausbildung als Wirtschaftsingenieur und arbeitete in der Vergangenheit als stellvertretender Bauverwalter bei der Stadt am Untersee. Inzwischen arbeitet der Vater zweier Söhne bei einer Frauenfelder Firma im Bereich Verkauf und Geschäftsentwicklung. Wie er sagt, stärkt ihm seine Familie bezüglich der Kandidatur den Rücken: «Sie unterstützen mich in meinem Vorhaben.»

Fokus auf die Sachpolitik

2018, bei seiner Kandidatur für das Stadtpräsidium, gehörte Eggenberger noch keiner Partei an. Das hat sich zwei Jahre später geändert, als er ebenfalls für einen Sitz im Stadtrat ins Rennen ging. Und noch heute ist er überzogen von den Werten der Grünliberalen Partei (GLP) – «ich sehe mich politisch weder links noch rechts zugeordnet». Für ihn ist klar:

«Auf Gemeindeebene soll es vor allem um Sachpolitik und wenig um Parteipolitik gehen.»

Eggenberger beschreibt sich als aufgeschlossenen Menschen, der gerne aktiv in der Gemeinde mitarbeiten will. Er ist sicher: «Wegen meiner Ausbildung und meiner Erfahrung sehe ich mich in der Lage, jedes mir zugewiesene Ressort zu übernehmen.» Aber besonders interessiert er sich für die Themen Freizeit, Kultur und Tourismus.

An den Gesamterneuerungswahlen treten nebst den Neuen auch Stadtpräsident Roland Toleti sowie die Stadträte Markus Michel, Ljutfi Lokmani, Stephan Marty und Aleksandra Lindner an. Der ehemalige Vizestadtpräsident, Jonas Füllemann, leitete das Ressort Freizeit, Kultur und Tourismus. Er gab nach sechs Jahren seinen Rücktritt bekannt. Auch Jack Rietiker trat zurück, frühzeitig per 31. Juli.