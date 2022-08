Wahlen Alle möchten nochmals: Der Gemeinderat Berlingen stellt sich komplett zur Wiederwahl Für die Amtsperiode 2023 bis 2027 stellt sich der gesamte Gemeinderat Berlingens zur Wiederwahl. Eine Vakanz gibt es in der Schulkommission. Und es werden Mitglieder für die Rechnungsprüfungskommission sowie das Wahlbüro gesucht.

Blick auf Berlingen. Bild: Thomas Güntert

Es kann, aber muss sich nichts ändern: Der gesamte sechsköpfige Gemeinderat Berlingens stellt sich für die Amtsperiode 2023 bis 2027 zur Wiederwahl. Ueli Oswald (FDP) war in der Schulbehörde, Schulpräsident und bis 2009 im Gemeinderat engagiert. Das Kantonsratsamt, das er ab 2010 ausführte, gab er 2019 bei seiner Wahl zum Gemeindepräsidenten auf. Oswald ist der Nachfolger von Annemarie Moret. Es wäre seine zweite Amtszeit als Präsident der Gemeinde Berlingen.

Ueli Oswald, Gemeindepräsident Berlingen Bild: PD

Jolanda Lenherr (parteilos) wurde zum gleichen Zeitpunkt wie Oswald in den Gemeinderat gewählt – 2019. Sie ist nun auch seit drei Jahren Schulpräsidentin. Ebenfalls im Jahr 2019 trat Martin Järmann (parteilos) dem Gemeinderat bei. Gerold Burger (parteilos) trat im Zuge einer Ersatzwahl im Jahr 2018 die Nachfolge von Marius Brugger an. Für Christoph Rothenberg (parteilos) wäre es die dritte Amtsperiode. Er wurde 2015 in den Gemeinderat gewählt. Markus Oehler (parteilos) ist somit der Amtsälteste, er ist seit 2011 im Gemeinderat. Für ihn wäre die folgende die vierte Legislatur.

Jolanda Lenherr, Gemeinderätin und Schulpräsidentin Berlingens Bild: PD

Wie dem Quartalsbericht der Gemeinde ausserdem zu entnehmen ist, können nebst den Bisherigen aus dem Gemeinderat auch interessierte Stimmberechtigte kandidieren. Die Wahlen finden am 12. März 2023 statt, ein allfälliger zweiter Wahlgang ist am 30. April.

Eine Vakanz gibt es in der Schulkommission. Vizepräsidentin Liselotte Füllemann tritt zurück. Jolanda Lenherr, Stefan Heer, Kathrin Meier und Leila Möhr stellen sich der Wiederwahl. Mitglieder werden ausserdem für die Rechnungsprüfungskommission und das Wahlbüro gesucht. Bei Fragen gibt Ueli Oswald Auskunft. Zur Arbeit bezüglich der Schulkommission informiert Schulpräsidentin Lenherr.