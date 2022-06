Versammlung «Unruhen und offene Gräben im Dorf»: Wegen umstrittenen Windparks zwingt Thundorf den Gemeinderat zu Transparenz Der geplante Windpark auf dem Wellenberg bei Thundorf brachte an der Gemeindeversammlung vom Dienstagabend drei Anträge aufs Tapet. Alle drei hiessen die Stimmberechtigten gut, weshalb der Gemeinderat nun zusätzlich in der Pflicht steht. Die Gründung der neuen Netzgesellschaft mit Lommis und Stettfurt genehmigte der Souverän ebenso wie die Jahresrechnung 2021.

Eine Turbine des Windparks Verenafohren, den Thundorferinnen und Thundorfer zuletzt auf Einladung des EKZ besuchen konnten. Bild: Samuel Koch

Der Gegenwind ist spürbar, die Opposition gegen den geplanten Windpark auf dem Wellenberg bei Thundorf kommt ein weiteres Mal zum Vorschein. So hat die von den acht geplanten Windturbinen betroffene Gemeinde Thundorf an ihrer Gemeindeversammlung vom Dienstagabend allen drei von Stimmberechtigten hervorgebrachten Anträgen zugestimmt, welche den Gemeinderat vor der wegweisenden Abstimmung über die notwendige Zonenplanänderung im Mai 2023 zu weiteren Schritten verpflichtet.

Die vorgängigen Worte von Gemeindepräsident Dani Kirchmeier waren vergebens, als er die geschlossene Zustimmung des Gemeinderates für den Bau des Windparks legitimieren wollte. Vor 115 Stimmberechtigten im Gemeindesaal sagte er angesichts der eidgenössischen Zustimmung zur Energiestrategie 2050 aus dem Jahr 2017:

«Wir machen nichts anderes, als den Volkswillen umzusetzen.»

Gemeindepräsident Dani Kirchmeier führt an der Seite seiner Gemeinderatsmitglieder durch die Versammlung. Bild: Samuel Koch

Die Gemeinde Thundorf baue nichts, unternehme nichts und stelle den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ) bloss das Land zur Verfügung. Die Versammlung aber folgte allen drei Anträgen aus dem Plenum und erklärte diese für erheblich, womit der Gemeinderat die Geschäfte prüfen und an der nächsten Versammlung darüber informieren muss. «Es wäre schön gewesen, wenn der Gemeinderat einen Schritt auf die Bevölkerung zugegangen wäre, dann wären jetzt vielleicht die Unruhe und die Gräben nicht so gross», bemerkte eine Stimmbürgerin. Jemand anderes appellierte an Fairness und Sachlichkeit und sagte: «Wir sitzen lieber zusammen und trinken ein Bier, anstatt uns auf den Grind zu geben wegen ein paar Windrädern.» Beides Mal brandete Applaus durchs Rund.

Forderung nach einer ausserordentlicher Versammlung

Manfred Gubler als erster Antragssteller verlangte mehr Transparenz beim Gewinn und Offenheit beim Abschluss der Verträge mit EKZ. «Im Vordergrund geht es um die Produktion von Ökostrom, im Hintergrund geht es um viel Geld sowie um weitreichende Rechte und Pflichten», begründete er seinen Schritt.

Er brachte die Forderung nach einer schriftlichen Orientierung spätestens drei Monate vor der Abstimmung über die Zonenplanänderung mit etlichen Kennwerten ebenso durch wie den Anspruch auf Vertragsinhalte spätestens einen Monat vor der wegweisenden Versammlung. «Wir werden informieren», sagte Gemeindepräsident Kirchmeier nach den beiden deutlichen Erheblichkeitserklärungen. Und Gubler doppelte später nach, verlangte eine ausserordentliche Gemeindeversammlung über «eines der wichtigsten Geschäfte der letzten zehn Jahre». Weiter sagte er:

Manfred Gubler begründet am Mikrofon seine Anträge. für Bild: Samuel Koch

«Dann kann der Gemeinderat erklären, warum er Feuer und Flamme ist für den Windpark. Und die Bürgergemeinde kann sagen, was sie zum Ausbau der Waldwege, zu Rodungen und zum Beton im Wald meint.»

Der Antrag von Géza Kenessey für eine Trennung der Abstimmungen für die Windparkzone vom restlichen Zonenplan fand ebenfalls Sukkurs. Der Präsident der IG Lebensqualität Wellenberg, die sich gegen den Windpark einsetzt, begründete: «Es ist nicht sachlich, die Anträge zusammenhängend in einer Abstimmung vorzulegen.» Obwohl sich die Gemeinderatsmitglieder bei allen drei Anträgen ihrer Stimmen enthielten, bemerkte Gemeindepräsident Kirchmeier, dass die Aufteilung nicht den gesetzlichen Vorgaben entspreche. Wieder vergebens.

Géza Kenessey erklärt seinen Antrag. Bild: Samuel Koch

Zweite Zustimmung für polygame Hochzeit

Auf der Traktandenliste stand nebst der Jahresrechnung auch die Gründung der Netzgesellschaft der Elektrizitätswerke von Lommis, Stettfurt und Thundorf zur neuen LST AG, die nach etlichen Fragen aus dem Plenum grossmehrheitlich angenommen wurde.

Rote Null in der Jahresrechnung 2021 Gemeindeschreiberin und Finanzleiterin Cornelia Fäh präsentierte die Jahresrechnung 2021 von politisch Thundorf, die bei Gesamtausgaben von rund 4,49 Millionen Franken mit einem Minus von rund 24'600 Franken abschliesst. Budgetiert war ein Minus von knapp 372'600 Franken, womit die Rechnung um rund 348'000 Franken besser abschliesst als vorgesehen. Fäh sprach von einem «positiven Resultat» und einer «roten Null». Wesentlich dafür verantwortlich zeichnen höhere Fiskalerträge, tiefere Kosten im Sozialwesen sowie der Verkauf der Zufahrt zum Sportplatz. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoausgaben von knapp 973'000 Franken ab. Dank Einlagen in fast alle Spezialfinanzierungen erhöht sich das Eigenkapital um rund 202'000 Franken auf neu etwa 3,45 Millionen Franken. Die Versammlung stimmte der Rechnung 2021 einstimmig zu. (sko)

Damit liegt nach den Zustimmungen an der Gemeindeversammlung in Stettfurt sowie an der ausserordentlichen Versammlung in Lommis auch das dritte Ja für die polygame Hochzeit in trockenen Tüchern.

Nach der Zustimmung aller drei Thundorfer Anträge sagte Gemeindepräsident Kirchmeier: «Es ist eine gute Sache, so können wir schneller agieren, und die Werke bleiben bei der Gemeinde.»