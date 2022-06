Versammlung Politisch Herdern: Trotz konservativen Budgets resultiert eine halbe Million Gewinn Lange Diskussionen gab es an der Rechnungsgemeindeversammlung der Politischen Gemeinde Herdern nur zu verschiedenen Sanierungsprojekten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen.

Gemeindepräsident Ulrich Marti mit den Behördenmitgliedern Franz Weber und Silvia Butti. Bild: Manuela Olgiati

«Trübsal blasen wollen wir nicht», sagte Gemeindepräsident Ulrich Marti an der Rechnungsgemeindeversammlung von Politisch Herdern am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle Lanzenneunforn. Obschon ein Blick auf die Entwicklung des Steuersubstrates diesen Eindruck erwecken könnte, meinte Marti. Trotz aller Prognosen will die Gemeinde ihre «Hausaufgaben der Vergangenheit» bewältigen. Mit Projekten die Gemeinde weiterzuentwickeln bedeute, Sanierungen an Gemeinde- und Kantonsstrassen vorzunehmen.

Ein Votant bemängelte die konservative Budgetierung mit vorsichtigen Prognosen. Schliesslich resultierten seit Jahren Rechnungsergebnisse mit sechsstelligen Gewinnen. Marti sagte:

«Generell ist unsere Ausgabendisziplin erfreulich.»

Der Gemeinderat habe sich entschieden, durch die Realisierung der liquiditätsintensiven Investitionsprojekte Gündelharterstrasse, Sanierung Reservoir Chapf sowie der ausserplanmässigen Erschliessung Im Lanacker, die Erfolgsrechnung in Teilbereichen finanziell zu entlasten und nicht dringliche Sanierungsarbeiten auf das Folgejahr zu verschieben.

Mit kleinen Häppchen gegen Infonachholbedarf

Die Rechnungsabnahme war dennoch rasch durchgebracht. Nach einem pandemiebedingten Unterbruch gebe es Nachholbedarf an Informationen, sagte Marti. In einem Infoblock und anschliessender Diskussion bis gegen 22 Uhr servierte Marti den 15 anwesenden Herdemer Stimmbürgern in kleinen Häppchen Sanierungsprojekte, die bis ins Jahr 2026 reichen.

Die Umsetzung der Sanierung der Ortsdurchfahrt Herdern ist in vier Jahren vorgesehen. In das Betriebs- und Gestaltungskonzept gelangt eine Bestandesaufnahme, man wolle kritische Stellen erfassen und den Dorfcharakter bewahren. Der Gemeindepräsident hob die Verkehrssicherheit hervor. Eine Votantin brachte Ideen für die Gestaltung eines Dorfplatzes für Dorffeste ein. Ebenso liegt ein Strassenbauprojekt im Rahmen des Gestaltungsplanes Kehlhof im Entwurf vor. Die Realisierung der Ortsdurchfahrt Lanzenneunforn, wofür Herdern im November an der Urne einen Kredit von 1,28 Millionen Franken bewilligte, sollte 2023 erfolgen. Und schliesslich liege noch der Richt- und Zonenplan im Entwurf vor.

Rechnung mit sattem Gewinn

Die Rechnung 2021 schliesst bei einem Aufwand von rund 3,3 Millionen Franken mit einem Gewinn von rund 492'000 Franken ab. Die Rechnung hiessen die 15 Stimmberechtigten einstimmig gut. Ebenso fand die Gewinnverwendung Zustimmung. 200'000 Franken sind für die Vorfinanzierung des Projektes Gündelharter-, Liebenfelserstrasse vorgesehen. In die Vorfinanzierung für die Sanierung von Kantonsstrassen fliessen 250'000 Franken. Und der restliche Gewinn geht in die Vorfinanzierung zur Sanierung Zielhang.