Versammlung Gründung der neuen Netzgesellschaft nimmt in Stettfurt erste Hürde – Lommis und Thundorf müssen noch nachziehen Die Gemeinden Lommis, Stettfurt und Thundorf entscheiden über die Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft fürs EW. Nachdem die Stettfurter Bevölkerung am Donnerstagabend Ja gesagt hat, fehlt jetzt noch die Zustimmung aus den zwei Nachbargemeinden.

Die Gemeinderäte von Lommis, Stettfurt und Thundorf beantragen ihren Stimmberechtigten die Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft (unter dem Namen LST Energie AG), welche im vollständigen Eigentum der drei Gemeinden ist. Vorteile soll die besagte Gründung einer EW-Netzgesellschaft viele beinhalten. Markus Bürgi, Gemeindepräsident von Stettfurt, sagte am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung vor 60 Stimmberechtigten im Gemeindezentrum:

«Der Betrieb kann professionalisiert und Synergien können besser genutzt werden. Zudem wird die Handlungs- und Vertragsfähigkeit sichergestellt.»

Grundsätzlich gehe es bei der Gründung einer solchen gemeinsamen Netzgesellschaft darum, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Elektrizitätswerke der drei Gemeinden in einem zunehmend härteren, wirtschaftlichen Umfeld zu stärken. Bürgi erklärte, dass hinter diesem Zusammenschluss eine jahrelange, intensive Arbeit steckt. «Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Weg ist. Wenn aber eine Gemeinde diesen Zusammenschluss ablehnt, sehen wir uns einem Status quo gegenüber. Dann werden wir noch einmal über die Bücher müssen.» Nun, der erste Schritt dieser polygamen Hochzeit ist getan, Stettfurt sagte einstimmig Ja.

Wahrer Geldsegen dank Liegenschaftsaufwertung

Die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde Stettfurt schliesst mit einem wahren Geldsegen ab. So kann bei Gesamtausgaben von rund 6,448 Millionen Franken ein Überschuss von knapp 1,5 Millionen Franken dem Eigenkapital zugewiesen werden. Der Hauptgrund für diesen grossen Plusbatzen liegt in der Aufwertung der Liegenschaften im Finanzvermögen, was zu einem entsprechenden Buchgewinn führt.

Für die Gesamterneuerungswahlen vom 27. November befindet sich die Gemeinde auf der Suche nach neuen Behördenmitgliedern. «Für den Gemeinderat sind es wie auch Suppleanten für die Rechnungsprüfungskommission deren zwei. Und für das Wahlbüro suchen wir ein Mitglied sowie einen Suppleant», sagte Bürgi und machte Werbung in eigener Sache. «Es sind absolut spannende Engagements», sagte er und hofft auf adäquate Bewerber. Für den Gemeinderat nicht mehr zur Verfügung stehen Ueli Bachofen und Peter Reithaar.

Weitere Investitionen in Schulinfrastruktur Vorab genehmigt der Souverän – an dieser Stelle sind es 62 von total 863 Stimmberechtigten – auch alle traktandierten Geschäfte der Primarschulgemeinde. Das Wichtigste dürfte wohl die Zustimmung zum Investitionskredit in Höhe von 1,28 Millionen Franken sein, um die Schulraumerweiterung Käsereistrasse 3 zu realisieren. Schulpräsident Roland Keller brachte zudem, nach kurzer Diskussion, auch den zweiten Investitionskredit von 50’000 Franken ins Trockene. «Mit dieser zusätzlichen Investition können wir auf dem Dach des Erweiterungsbaus eine Fotovoltaikanlage errichten», erklärte Keller. Die Jahresrechnung 2021 der Schulgemeinde schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 21’000 Franken ab. Dieses Minus wird dem Eigenkapital entnommen, womit sich dieses auf 953’642 Franken verringert. (che)