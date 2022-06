Versammlung Erweiterung obsiegt gegen Aufwertung: Pfyn spricht sich bei Sanierung Badiweiher Frankrichli für grössere Variante aus Die Gemeindeversammlung Pfyn entschied sich am Dienstagabend für die umfangreichere Variante Erweiterung des Badiweihers Frankrichli mit Kosten von rund 0,77 Millionen Franken. Vorausgegangen war eine teils hitzige Diskussion mit etlichen Fragen. Über den Kredit befinden die Stimmberechtigten im Dezember. Unbestritten ging die Abstimmung über die Jahresrechnung 2021 über die Bühne.

Der Badiweiher in seinem jetzigen Zustand. Bild: Samuel Koch

Zum Schluss ergriff ein sichtlich gerührtes Mitglied der Thurgauer Wildwasserfahrer das Wort und sagte: «Ich bin dankbar, dass Sie uns diesen Traum ermöglichen, vielen Dank!» Applaus brandete durchs Rund der Gemeindeversammlung in der Mehrzweckhalle Pfyn mit 121 anwesenden Stimmberechtigten.

69 Anwesende sprachen sich zum Ende der rund zweistündigen Versammlung beim Variantenentscheid für die Sanierung des Badiweihers Frankrichli für die umfangreichere und teurere Variante Erweiterung mit geschätzten Kosten von rund 0,774 Millionen Franken aus, 47 plädierten wie der gesamte Gemeinderat für die günstigere Version, welche die Finanzen um rund 200'000 Franken weniger belastet hätte.

Kaspar Fröhlich von der gleichnamigen Wasserbau AG aus Frauenfeld stellte die beiden Varianten im Detail vor, um den seit den 1960er-Jahren bestehenden Badiweiher in Pfyn zu sanieren. Im Grundsatz unterscheiden sich die beiden zur Wahl gestandenen Varianten kaum, zumal bei beiden die Verschlammung behoben, die Wasserqualität verbessert und das Nichtschwimmerbecken wieder besser nutzbar gemacht werden. Fröhlich sagte:

«Ein grosser Teil der Kosten machen die Erdarbeiten aus.»

Kaspar Fröhlich, Geschäftsführer Fröhlich Wasserbau AG. Bild: Samuel Koch

Der Rest fällt für Bauten neuer Zugangstreppen, eines neu eingerichteten Spielfelds für die Wildwasserfahrer, Umbauten etwa des Plattenwegs sowie Bepflanzungen rundherum an. Mit der beschlossenen Variante sind fürs Kanupolo aber im Gegensatz zur kleineren Variante vier statt zwei Spielfelder für internationale Wettkämpfe einrichtbar.

Zudem soll das Nordufer zu einem Familienbereich mit Nichtschwimmerzone und flachen Uferzugängen ausgeweitet werden. Im südöstlichen Teil entsteht durch weiteren Aushub genügend Platz für die Kanuten. 70'000 Franken bringen die Thurgauer Wildwasserfahrer als Eigenleistung, zudem will die Gemeinde ein Gesuch für einen Beitrag aus dem Sport-Toto-Fonds einreichen, wie Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller bekräftigte.

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin Pfyn. Bild: Samuel Koch

Voten zur Wasserqualität und Parkplatzsituation

Dem Entscheid vorausgegangen war eine nervenaufreibende Diskussion mit etlichen Verständnisfragen aus dem Plenum. Ob sich die Grösse des Weihers auf die Wasserqualität auswirke, wollte jemand wissen. Experte Fröhlich verneinte, denn die Strömung vom Grundwasser sei grundsätzlich gut. Für eine bessere Zirkulation benötige es allerdings die Erdarbeiten, unabhängig des Variantenentscheids. Ein anderer Anwesender enervierte sich über mögliche Konflikte durch die Nähe vom neuen Familienbereich in der Nähe des Badibeizli. Eine Stimmbürgerin ergriff das Wort und sagte:

«Ich bin ziemlich sicher, dass wir gut aneinander vorbeikommen. Es braucht ein Miteinander, das wäre schön.»

Visualisierung der Variante Aufwertung aus der Botschaft. Bild: Printscreen

Wieder gab es Applaus. Für die Variante Erweiterung weibelte auch die Primarschulgemeinde, die nach dem Ausstieg der Sek Müllheim mit möglichem Schwimmunterricht als Einzige noch mit im Boot ist. Behördenmitglied Athit Forrer sprach vom ökologischen und ökonomischen Vorteil, wenn der Schwimmunterricht in Zukunft im Frankrichli stattfinden könne, und argumentierte für die grössere Fläche, für mehr Platz und Sicherheit sowie für den Wassersport. «Je attraktiver der Badiweiher ist, desto besser lernen Kinder dort etwas», sagte Forrer.

Schulbehördenmitglied Athit Forrer spricht zur Gemeindeversammlung. Bild: Samuel Koch

Kosten bleiben noch eine Grobschätzung

Die Detailplanung nimmt die Gemeinde erst im neuen Jahr in Angriff, wenn der Kreditantrag über die Bühne gegangen ist. Dieser soll bei der nächsten Versammlung am 1. Dezember gefällt werden, wenn ein genauerer Kostenvoranschlag vorliegt. Gemeindepräsidentin Müller betonte, dass es sich bei den jetzigen Kosten erst um Grobschätzungen mit einer Genauigkeit von +/-30 Prozent handle. Sagt das Stimmvolk im Dezember Ja, sollen die Arbeiten im Herbst und Winter 2023/2024 über die Bühne gehen, dass der sanierte Badiweiher im Sommer 2024 in Betrieb gekommen werden könnte.

Abstimmung über den Variantenentscheid: Der Gemeinderat mit Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller (stehend) stimmte geschlossen und vergebens für die Variante Aufwertung. Bild: Samuel Koch

Nebst der Jahresrechnung 2021 stand noch die Genehmigung des veränderten Reglements Anschluss und Nutzung Glasfasernetz zur Abstimmung. «Das Netz hat sich bewährt und sichert eine schnelle Internetverbindung», sagte Müller. Das Reglement schaffte es mit nur einer Gegenstimme grossmehrheitlich über die Ziellinie. Müller meinte: «Ich habe eine gute Nachricht, das Kleingedruckte bleibt unverändert.»

Glanzergebnis in der Jahresrechnung Die Jahresrechnung 2021 von politisch Pfyn schliesst bei Gesamtausgaben von rund 7,14 Millionen Franken mit einem Gewinn von zirka 642'000 Franken ab. «Wir dürfen wieder mit einem Glanzresultat aufwarten», sagte Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller. Budgetiert worden war noch ein Minus von rund 125'000 Franken, womit das Ergebnis um rund 767'000 Franken besser abschliesst als prognostiziert. Dafür verantwortlich sind vor allem höhere Steuereinnahmen von rund 480'000 Franken und tiefere Kosten bei der Sozialhilfe. In der Investitionsrechnung sprach Müller von einer Punktlandung bei Nettoinvestitionen in Höhe von zirka 638'000 Franken. Der Rechnung sowie der Gewinnverwendung stimmten die Anwesenden einstimmig zu. So fliessen 300'000 Franken des Gewinns in die Vorfinanzierung Sanierung Badi, 50'000 legt die Gemeinde in den Fonds Energieförderung. Die restlichen gut 292'000 Franken fliessen ins Eigenkapital. (sko)

Für die Findungskommission, die sich hinsichtlich der bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen ab 2023 um Nachfolgen in der Behörde einsetzt, informierte Thomas Schär über den aktuellen Stand. Durch die Kandidatur von Gemeinderätin Karin Grossglauser fürs frei werdende Präsidium von Jacqueline Müller sei ein grosser Teil der Arbeit getan, sagte Schär. Für die zwei Plätze im Gemeinderat, durch die Kandidatur von Grossglauser und den Rücktritt von Walter Thürig steht ein Kandidat fix in den Startlöchern. Für den zweiten Posten stünden Interessenten bereit. Am 7. Juni findet um 20 Uhr in der Trotte eine Wählerversammlung statt.