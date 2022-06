Versammlung Der Gräberfonds stirbt aus: Müllheimer Gemeindeversammlung winkt das neue Friedhofsreglement durch Auf der Traktandenliste der Versammlung von politisch Müllheim standen die Jahresrechnung 2021 und das Friedhofsreglement. Beide Geschäfte gingen unbestritten und diskussionslos über die Bühne.

Gemeindeschreiberin Corinne Bolzli und Gemeindepräsident Urs Forster. Bild: Stefan Hilzinger

Die Rechnungsgemeindeversammlung in Müllheim am Donnerstagabend war eine kurze Sache. Nach 55 Minuten schon entliess Gemeindepräsident Urs Forster die 49 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Weder die Einbürgerungen noch die Rechnung 2021 noch das neue Friedhofsreglement warf grosse Wellen. Die Versammlung stimmte allen Vorlagen einstimmig zu. So erhielten ein US-Bürger, eine Kosovarin mit ihren beiden Kindern und eine Nordmazedonierin mit Kind diskussionslos das Schweizer Bürgerrecht. Da niemand eine geheime Abstimmung verlangte, fand das Prozedere offen ab.

Das neue Friedhofsreglement wurde nötig, weil das jetzige in die Jahre gekommen ist und im Sommer vor einem Jahr die Umgestaltung der Begräbnisstätte abgeschlossen wurde. Eine Stimmbürgerin bedauerte, dass es nicht möglich sei, sich unter einem Baum beerdigen zu lassen. Gemeindepräsident Forster wies darauf hin, dass die Gemeinde keine neuen Gräberfonds mehr äufnen werde. Die Nachfrage nach dieser Dienstleistung nehme stetig ab. Wer die Bepflanzung der Gräber nicht selbst erledigen wolle, könne einen langfristigen Unterhaltsvertrag mit einem Gärtner abschliessen. Die noch bestehenden Mittel des Fonds werden im Sinne der Hinterbliebenen für die Grabpflege verwenden.

Übliches Ritual: Abgabe des Stimmrechtsausweise bei den Urnenoffizianten vor Betreten des Versammlungssaals. Bild: Stefan Hilzinger

Solide Steuererträge, weniger Sozialausgaben

Die Gemeinderechnung 2021 schloss, wie in vielen Thurgauer Gemeinden, besser ab als budgetiert. Statt eines Verlustes von knapp 100’000 Franken schaute ein Gewinn von knapp 350’000 Franken heraus. Grund sind einerseits solide Steuererträge und Minderausgaben etwa im Sozialen.

So habe die Gemeinde unter dem Strich weniger Gelder für Krankenkassenprämien aufwerfen müssen. «Es lohnt sich für die Gemeinde definitiv, Prämienverweigerer in die Pflicht zu nehmen», sagte Forster. Der Gemeinderat beantragte vom Überschuss 300’000 Franken in die Vorfinanzierung für den Neubau Werkhof/Feuerwehrdepot einzulegen. Der Rest fliesst in den Fonds für Beiträge an Kulturobjekt. Die Versammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu.