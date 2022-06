Versammlung «Das Thema ist jetzt vom Tisch»: Wagenhausen spricht sich definitiv gegen ein Parkierungsreglement aus Die Gemeindeversammlung von Wagenhausen stimmt deutlich gegen das überarbeitete Parkierungsreglement. Es sei unnötig, sagte ein Stimmbürger. Die Situation bleibt nun unverändert, bilanziert Gemeindepräsident Roland Tuchschmid.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Wagenhausens in der Turnhalle Kaltenbach stimmen einem Geschäft zu. Bild: Janine Bollhalder

Ein deutliches Resultat: An der Gemeindeversammlung Wagenhausens sprechen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit 103 Nein- zu 32 Ja-Stimmen gegen das vorgeschlagene Parkierungsreglement aus. Einfach war der Weg zu dieser Entscheidung nicht: Zuletzt wurde 2015 ein Parkierungsreglement zur Abstimmung vorgelegt, welches das Stimmvolk mit dem Wunsch nach einem Konzept ohne Parkuhren versenkte. Der Gemeinderat präsentierte in diesem Februar das neue, überarbeitete Reglement zur Vernehmlassung. Es gab rund ein halbes Dutzend Rückmeldungen mit Änderungsvorschlägen. Und auch am Donnerstagabend hat es viel Gesprächsbedarf zum Thema gegeben.

Roland Tuchschmid, Gemeindepräsident Wagenhausen. Bild: PD

«Das Reglement ist unnötig», sagt ein Stimmbürger. Es ziele auf Geringverdiener ab. Eine andere Stimmbürgerin befürwortet das Reglement: «In manchen Mehrfamilienhäusern gibt es mehr Autos als Parkplätze. Während ein Teil der Bewohner für den Parkplatz bezahlt, parkieren die anderen gratis.» Das solle man unbedingt bedenken. Mit Pro- und Kontrameldungen wechseln sich die Anwesenden in der Turnhalle der Schule Kaltenbach ab.

Gegenvorschlag Ja, Reglement Nein

Ein Stimmbürger macht einen Gegenvorschlag: Nicht der Gemeinderat solle über die zu bewirtschaftenden Parkplätze bestimmen, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Wie Gemeindepräsident Roland Tuchschmid auf Nachfrage sagt, hätte das zur Folge gehabt, dass bei jedem zusätzlich zu bewirtschaftenden Parkfeld oder einer Tarifänderung einen Antrag an die Gemeindeversammlung hätte gestellt werden müssen.

Obwohl die 153 Anwesenden den Gegenvorschlag mit 67 Ja- zu 44 Nein-Stimmen angenommen haben, schmetterten sie das Parkierungsreglement deutlich ab. «Das Thema ist jetzt vom Tisch», sagt Tuchschmid nach der Versammlung. Das Reglement Rückweisung wird nicht überarbeitet und neu präsentiert. «2015 gab es eine Abweisung, nun eine klare Ablehnung des Reglements.» Das Thema Parkieren bleibt in Wagenhausen unverändert, offenbar sei die Zeit nicht reif für ein Parkierungsreglement.

Rechnung 2021 Die Rechnung 2021 präsentierte Francis Blösch, in Wagenhausen für Finanzen und Soziales zuständig. Die Erfolgsrechnung schliesst bei einem Aufwand von rund 6,5 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 110’000 Franken. Wie er sagt, war das Jahr nicht weniger finanziell intensiv und herausfordernd wie 2020. Kostenverursacher waren unter anderem der starke Regen sowie in diesem Zusammenhang Investitionen für Hochwasserschutzmassnahmen. Die Eigenkapitalsituation beurteilt Blösch als zufriedenstellend und eine gute Grundlage für die Zukunft. Die Rechnung wird grossmehrheitlich angenommen. (jab)

Francis Blösch, Finanzverantwortlicher Wagenhausen. Bild. PD

Gesprächsbedarf bot auch die Revitalisierung des Chräbsbachs in Etzwilen. Der Bach soll geöffnet und umgeleitet werden, mit dem Ziel, diversen Kleintieren wie etwa Fröschen mehr Lebensraum zu bieten. Die Experten Philipp Taxböck von Pro Natura und Florian Arnold von Fröhlich Wasserbau stellten das Projekt vor. Zu diskutieren gab die Finanzierung, doch nach mehreren Wortmeldungen stimmten die Anwesenden dem Antrag grossmehrheitlich zu.