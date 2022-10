Verkehr Pflästerlipolitik innert 48 Stunden: Kanton greift in Frauenfeld, Gachnang und Felben-Wellhausen zu Bagger und Walze, um auf Hauptstrassen Schlimmeres zu verhindern Mit Sofortmassnahmen in Frauenfeld, Gachnang und Felben-Wellhausen will das kantonale Tiefbauamt drei Kantonsstrassen wieder in Schuss bringen. Für die drei Abschnitte sind Vollsperrungen notwendig, sofern das Wetter mitspielt.

Autos rollen durch Felben-Wellhausen an Pylone und Triopan vorbei. Bild: Donato Caspari

Es muss schnell gehen, sonst drohen den Strassen irreparable Schäden. So fasst es Christoph Blaser zusammen. Er ist Projektleiter beim kantonalen Tiefbauamt und treibt drei Sofortmassnahmen an Kantonsstrassen im Raum Frauenfeld voran, die in den nächsten Tagen umgesetzt werden. Blaser sagt:

«Es ist Pflästerlipolitik. Aber wir können nicht mehr warten, sonst fallen die Strassen auseinander.»

Es geht um drei Strassenabschnitte in drei Gemeinden, die jeweils innert 48 Stunden an die Hand genommen werden. Zunächst fahren die Bagger in Felben-Wellhausen auf, wo zwischen Montag, 10. Oktober, und Mittwoch, 12. Oktober, die Ortsdurchfahrt Felben auf einer Länge von 1200 Metern instand gestellt wird. Erlaubt es die Witterung, folgt vom Donnerstag, 13. Oktober, bis Samstag, 15. Oktober, die Promenadenstrasse in Frauenfeld zwischen «Buume» und Regierungsgebäude.

Und zum Abschluss der Sofortmassnahmen setzt die beauftragte Strassen- und Tiefbaufirma Toldo AG aus Rickenbach vom Montag, 17. Oktober, bis Mittwoch, 19. Oktober, auf der Schaffhauserstrasse Erzenholz/Horgenbach auf Gemeindegebiet von Gachnang «dringliche Massnahmen» um, wie einer aktuellen Mitteilung des Tiefbauamtes zu entnehmen ist. Insgesamt hat der Regierungsrat Arbeiten für Kosten in Höhe von 1,77 Millionen Franken vergeben.

Sofortmassnahmen auf Kantonsstrassen im Raum Frauenfeld

Die sanierungsbedürftigen Kantonsstrassen weisen Löcher, Risse und Belagseinbrüche auf, wie Blaser sagt. «Mit den Sofortmassnahmen soll die Lebensdauer der Strassen bis zur Umsetzung der umfassenden Neubauprojekte ermöglicht werden», sagt er. Die Bauarbeiten unter Vollsperrungen beginnen und enden jeweils um 6 Uhr.

Die Sofortmassnahmen sehen vor, die oberste Belagsschicht zu ersetzen. Diese wird zunächst abgefräst und gereinigt, wobei die lärmintensiven Arbeiten tagsüber stattfinden sollen. In den Nachtstunden erfolgen Arbeiten wie das Aufbringen einer spannungsabbauenden Zwischenschicht, der sogenannten Sami. «Wir verlegen auch Netze und walzen Split ein, um Haftbrüche zur nächsten Schicht zu verhindern», erklärt Blaser. Danach bauen Strassenbauarbeiter den neuen Belag ein, ziehen Schachtabdeckungen und tragen Markierungen auf.

Hingegen nicht Teil der Sofortmassnahmen sind tiefere Belagsschichten, Randabschlüsse oder Werkleitungen. Trotz Vollsperrungen sollen Anwohnende zu ihren Liegenschaften gelangen. Wo das nicht möglich ist, schafft das Tiefbauamt Ersatzparkplätze. Auch wenn es nicht überall für alle Anwohner zufriedenstellende Lösungen gibt, betont Blaser, dass «die Arbeiten bewusst in den Herbstferien stattfinden, um die Unannehmlichkeiten so gering wie möglich zu halten».

Die Sofortmassnahmen des kantonalen Tiefbauamtes in Felben-Wellhausen dauern 48 Stunden. Bild: Donato Caspari

In Felben-Wellhausen zeigt sich Gemeindepräsident Ralph Ott überrascht, dass es jetzt so schnell geht. 2017 lehnte die Stimmbevölkerung an einer Gemeindeversammlung einen Kredit für die Sanierung der Ortsdurchfahrt ab. Seither ist auf der Hauptverkehrsachse in Felben nichts mehr gegangen. Bis jetzt. Pläne für eine umfassendere Sanierung liegen noch keine in der Schublade, wie Ott sagt. Die Kosten für die Sofortmassnahmen trägt wie überall der Kanton, lediglich kleinere Beträge für Schachtdeckel kommen auf die Thurtal-Gemeinde zu.

Ralph Ott, Gemeindepräsident Felben-Wellhausen. Bild: Ralph Ribi

Wann eine umfassende Sanierung der Ortsdurchfahrt Felben in Betracht gezogen wird, kann Ott derzeit nicht sagen. «Wir arbeiten es auf», meint er. Trotz zweitägiger Vollsperre nehme die Lärmbelastung danach für die Anwohnenden ab, betont Ott.

Andreas Elliker, Stadtrat Frauenfeld und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Die Arbeiten an der Promenadenstrasse Frauenfeld gehen unabhängig vom Ja der Stimmberechtigten zum Rahmenkredit über die Bühne. Diese haben im Mai mit fast 58-prozentiger Mehrheit zugestimmt, dass 11,3 Millionen Franken in die Aufwertung der Strassenräume der Innenstadt fliessen. Für die Kosten der jetzigen Sanierung kommt der Kanton auf, wie Stadtrat Andreas Elliker sagt.

Die Umsetzungen der Massnahmen bezüglich Rahmenkredit sind noch nicht spruchreif, müssten zuerst aufgelegt und gemäss Zeitplan bei den Agglomerationsprogrammen erst bis Ende 2027 umgesetzt werden. «Wir wollen alles aufeinander abstimmen», sagt Elliker.

Auch in Gachnang hat das jetzige «Facelifting», wie es Gemeindepräsident Roger Jung nennt, nichts mit den Betriebs- und Gestaltungskonzepten (BGK) zu tun. Das von der Gemeindeversammlung in 2019 für die Ortsdurchfahrt Islikon bewilligte BGK wird im Hintergrund weiterhin vorangetrieben, allerdings wird es wohl etwas später als 2023 umgesetzt. Das BGK für die Hauptstrasse in Erzenholz hingegen sei wohl erst gegen 2027 reif. Deshalb begrüsst Jung die Sofortmassnahmen des Kantons. Er sagt:

Roger Jung, Gemeindepräsident Gachnang. Bild: Andrea Stalder

«Es ist sinnvoll, um die Unfallgefahr zu senken und die Lebensdauer der Strasse zu verlängern.»

Anwohnende haben, wie von Projektleiter Blaser erwähnt, die Möglichkeit, auf dem Parkplatz des Quartiervereins an der Eichenäckerstrasse oder auf der Püntenstrasse zu parkieren. Das Postauto wird während der Bauarbeiten ab Hilzinger über die Station «Im Buchfeld» bis zur Thurbrücke in Uesslingen-Buch umgeleitet.

Zeitgleich ab dem 10. Oktober während voraussichtlich zweier Monate realisiert der Kanton in Gachnang die Sanierung der Bushaltestelle Messenriet. Parallel zu den Strassenbauarbeiten werden durch die Werkbetriebe Gachnang verschiedene Werkleitungsarbeiten erstellt, teilt die Gemeinde weiter mit.