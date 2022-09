Verkehr Nach Lärmpetition von Anwohnern der Seestrasse Steckborn: Kanton reagiert und misst Verkehrsbelastung sowie Tempi Nach der Petition mit über 100 Unterschriften, die sich für eine verbesserte Sicherheit und Lebensqualität an der Seestrasse im Altstadtbereich von Steckborn einsetzt, handelt der Kanton. Nach den Herbstferien stehen Verkehrsmessungen an. Eine Lärmsanierung steht aber frühestens 2024/25 auf dem Programm, heisst es beim Kanton.

Töffs und Autos durchqueren auf der Seestrasse die Altstadt von Steckborn. Bild: Benjamin Manser

«Abartige Belastung» und «ganz grosses Ärgernis». Mit diesen Äusserungen haben sich Anwohner der Seestrasse in Steckborn im Frühling über den Zustand und die Auswirkungen des Verkehrs in der Altstadt beschwert. «Es ist furchtbar, dass nichts passiert», monierten die Petitionäre, unter ihnen etwa Bea Petri und ihr Lebenspartner Thomas Feurer, die innert Kürze über 100 Unterschriften sammelten und ihre Forderungen nach besserer Lebensqualität und erhöhter Sicherheit beim Stadtrat Steckborn platzierten.

Bea Petri, Petitionärin. Bild: Andrea Stalder

Da es sich bei der Seestrasse mit derzeitigem Tempo-40-Regime um eine Verkehrsachse in der Hoheit des Kantons handelt, richtete die Stadt die Forderungen für eine erneute Temporeduktion, einen Fussgängerstreifen östlich des «Löwen», den Einbau eines Flüsterbelags, die Installation eines Tempomessgeräts Speedy oder aktuelle Lärmmessdaten weiter ans kantonale Tiefbauamt. Letztere will der Kanton jetzt erheben, wie einer aktuellen Mitteilung vom Untersee zu entnehmen ist.

Massnahmen zur Erhebung des Verkehrsflusses (MP1-3) und mit Viacount-Verkehrszählern (VZ1 und 2) entlang von See- und Morgenstrasse. Bild: PD

Kamerasysteme zählen und analysieren

So sollen an den Gemeinde- und Kantonsstrassen in der Altstadt Steckborns nach den Herbstferien Verkehrserhebungen durchgeführt werden. Für die Erhebung des Verkehrsflusses während zweier Wochen werden Kamerasysteme installiert. Zudem werden auf der Seestrasse wie auch auf der Morgenstrasse zusätzlich die gefahrenen Geschwindigkeiten gemessen. Ivo Spalinger, Ressortleiter Lärmschutz beim federführenden kantonalen Tiefbauamt, sagt:

«So werden die ganzen Beziehungen dokumentiert, um daraus mögliche Massnahmen abzuleiten.»

Ivo Spalinger, Ressortleiter Lärmschutz beim kantonalen Tiefbauamt. Bild: PD

Das verwendete Kamerasystem der Kreuzlinger Sinus AG ermögliche eine Verkehrsanalyse und Verkehrszählung von den täglich rund 5000 durch Steckborn verkehrenden Fahrzeugen, auch auf der Morgenstrasse, um den Ausweichverkehr zu erheben. Die kamerainterne Software erkenne die relevanten Objekte und verarbeite die Daten unmittelbar in Echtzeit. Es sollen aber nur Zähldaten ohne Video- oder Bildmaterial übermittelt werden. Das Videomaterial werde zu keinem Zeitpunkt gespeichert.

Passieren die Verkehrsmessungen in Steckborn erst auf öffentlichen Druck? «Nein», erwidert Spalinger. Messungen fänden stets statt, «und nicht nur in Steckborn». In allen 80 Thurgauer Gemeinden wiederholen sich Lärm- und Verkehrsmessungen für Lärmsanierungsprojekte alle acht bis zehn Jahre, um die Bedürfnisse vor Ort sowie allfällige Lärmschutzmassnahmen umsetzen zu können.

Weitere Schritte je nach Lärmgutachten

Die Steckborner Seestrasse stünde beim Kanton aber sowieso im Fokus, sei es mit einer weiteren Temporeduktion oder dem Einbau eines Flüsterbelags. Ob und wann welche Massnahme umgesetzt wird, kann Spalinger aber nicht vorwegnehmen. Er sagt:

«Zuerst sammeln wir Daten, die wir danach für das Lärmgutachten analysieren und so aufbereiten, dass sie klar und verständlich sind.»

Das Gutachten liege frühestens Anfang 2023 vor. Die zeitliche Umsetzung vergleicht Spalinger mit Kaffeesatzlesen, zumal jede Massnahme wiederum von Einsprachemöglichkeiten oder den Kosten abhängig sei. Ausserdem benötige es bei jeder allfälligen Umsetzung koordiniertes Vorgehen. Sprich: Kommt der Kanton zum Schluss, ein Flüsterbelag schaffe Abhilfe gegen Lärm und Belastung, soll das erst dann geschehen, wenn die Strasse ohnehin sanierungsbedürftig sei.

Für Bea Petri als federführende Petitionärin geht das viel zu langsam. Sie sagt: «Es ist absurd, das kann doch nicht so schwierig sein.»