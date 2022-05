Velotour Kein Roboter aus Science-Fiction-Film, sondern eine Veloflickstation: Segen für Velofahrer in der Nähe von Diessenhofen Im deutschen Gailingen, unweit von Diessenhofen ennet dem Rhein, befindet sich eine seltene und sinnvolle Einrichtung für Velotouristen. Nebst einer Luftpumpe gibt es an der Veloflickstation die gängigsten Werkzeuge sowie eine Aufhängevorrichtung, alles diebstahlsicher.

Ein Segen für die vielen Velotouristen, die auf der Hochrhein-Route unterwegs sind: der «Radservice-Punkt» am Rhein. Bild: Ernst Hunkeler

Was dem Betrachter je nach Perspektive fast schon hypnotisch in die Augen schaut, ist kein Wesen aus einem Science-Fiction-Film, sondern schlicht und einfach die Aufhängevorrichtung am «Radservice-Punkt». So ist die ebenso seltene wie sinnvolle Einrichtung buchstabengetreu angeschrieben, die am Randes des Rheinuferparks im deutschen Gailingen steht. Dieser liegt mit Badi und Restaurant schräg rheinaufwärts gegenüber von Diessenhofen und ist vorab bei Besuchern aus der Thurgauer Nachbarschaft ein überaus beliebtes Ausflugsziel.

Der «Radservice-Punkt» samt Aufhängevorrichtung. Bild: Ernst Hunkeler

Das spezielle Angebot für Velotouristen steht am östlichen Rand des zugehörigen Parkplatzes bereit, installiert durch den Landkreis Konstanz. Eine Metallsäule bietet eine Vorrichtung, über die man sein Velo in Arbeitshöhe aufhängen kann, sowie eine Luftpumpe und die gängigsten Werkzeuge: Imbus- und Sechskantschlüssel, Schraubenzieher und dergleichen Utensilien mehr – diese sind diebstahlsicher mit der Station verbunden. Auf dass auch die nächsten Velofahrer noch vom ebenso exklusiven wie überaus sinnvollen Dienst der Veloflickstation profitieren können.