Urbanes Gärtnern Aus einer Vision wurde Realität: In Felben-Wellhausen ist ein Gemeinschaftsgarten entstanden – einst war dort ein Parkplatz geplant Eine bunte Truppe von 20 Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern betreibt mitten in Felben-Wellhausen seit vergangenem Mai einen üppigen Gemeinschaftsgarten auf zehn Aren. Initiant Stefan Schär setzte sich an einer Gemeindeversammlung für seine Idee ein. Der weitere Ausbau soll nun mit einem Crowdfunding finanziert werden.

Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Ganz rechts: Stefan Schär. Bild: Belinda Schmid

Es ist heiss an diesem Abend, kein Lüftchen weht im Zentrum von Felben-Wellhausen. Beim Lindenspitz tummeln sich ein paar Jugendliche, und aus dem Volg eilen die letzten Kunden nach Hause. Wer nicht muss, geht nicht mehr hinaus. Auch im Gemeinschaftsgarten, der an den Lindenspitz anschliesst, werkeln lediglich zwei Männer an ihrem Gemüsebeet herum. Dabei gäbe es auf den zehn Aren, deren eine Hälfte fast vollständig bepflanzt ist, einiges zu ernten. Und dies bereits im ersten Gartenjahr: fleischige Stangenbohnen, reife Tomaten, grüne Peperoni und Rübeli. Kohl, Mais und Broccoli sind noch nicht so weit. Auch die grünen Kugeln müssen noch an Grösse und Reife zulegen, bis aus ihnen prächtige Kürbisse werden. «Das sind Wassermelonen», korrigiert einer der beiden anwesenden Hobbygärtner, muss lachen und sagt:

Im Gemeinschaftsgarten. Bild: Belinda Schmid

«Es dauerte ziemlich lange, bis wir das gemerkt haben.»

Nun aber freue sich die ganze Familie auf die erste eigene Ernte. Wenn das erste Blatt beim Stiel der Melone braun werde, sei sie erntereif. «Habe ich so gelesen», meint der Mann schulterzuckend. Inzwischen ist auch der andere Hobbygärtner dazugekommen. Schnell entsteht ein Gespräch über das Gärtnern, die Tücken des Experimentierens und den Wert des fachmännischen Gedankenaustauschs.

Gemüse im Gemeinschaftsgarten. Bild: Belinda Schmid

Eine bunt gemischte Truppe von 20 Engagierten

Der Garten aus der Luft. Bild: Belinda Schmid

Das gefällt Stefan Schär, dem Initianten des Gemeinschaftsgartens. Es entspricht exakt seiner Vision, die er seit langem in sich trägt: die Leute im Dorf mit einem gemeinsamen Projekt zusammenzuführen und dabei die Natur zu erfahren. Dass der Fokus aufs Gärtnern fiel, ist die logische Konsequenz seiner beruflichen Tätigkeit. Der 49-Jährige ist Fachmann für Gartenbau und Gartenpflege, betreibt mit seiner Frau Cornelia in Felben ein eigenes Geschäft. Seine Überzeugung, dass immer mehr Menschen die Natur neu oder wieder entdecken, gab ihm recht.

Gemeinschaftsgarten in Felben-Wellhausen

Obwohl der Gemeinschaftsgarten erst in diesem Frühjahr eröffnet wurde, sind die meisten Pflanzbeete bereits vergeben. Man sei eine bunt gemischte Truppe von etwa 20 engagierten Hobbygärtnerinnen und -gärtnern verschiedener Nationalitäten, darunter auch Familien mit Kindern, erzählt Cornelia Schär im privaten Garten nebenan.

Im Garten. Bild: Belinda Schmid

«Wichtig ist uns, dass alle willkommen sind, die Freude am Gärtnern haben.»

Je mehr Leute das Projekt gemeinsam stemmten, desto grösser werde die Vielfalt und die Belebung des Gartens, ergänzt Stefan Schär. «Der Garten ist auch als Austausch und Treffpunkt für Gartenfreunde gedacht.»

Mit einem Crowdfunding ein paar tausend Franken zusammenbringen

Es wird gegärtnert. Bild: Belinda Schmid

Dafür ist die andere Hälfte der Parzelle vorgesehen, die aber noch brach liegt. Ein grosser Kreis mit Kieselsteinen und ein langer Mittelweg weisen jedoch darauf hin, dass hier etwas im Tun ist. «Wir möchten noch weitere Ideen verwirklichen», sagt Stefan Schär. Für den Ausbau jedoch fehlt das Geld. Deshalb soll ein Crowdfunding helfen, einige tausend Franken zusammenzubringen. Für eine einfache Infrastruktur wie Wasser und Brunnen, einen Unterstand für Werkzeug und einen Zaun um den Garten. Bis jetzt kommt das Wasser von Schärs benachbartem Betrieb, auf seine Kosten. Das müsse fortan anders geregelt sein, sagt er mit entschlossenem Blick. Auch Werkzeuge werden benötigt, und im noch brach liegenden Gemeinschaftsbereich sollen ein Beerengarten, ein Feld mit Hochbeeten und eines fürs Kindergärtnern entstehen.

Pflanzen brauchen Wasser. Bild: Belinda Schmid

Ein steiniger Weg bis zur Parzelle am Lindenspitz

Initiant Stefan Schär. Bild: Belinda Schmid

Man spürt sein Feuer für das Projekt, wenn Stefan Schär davon erzählt, sieht aber auch leichten Frust, der zuweilen in seinen Augen aufblitzt. Der Weg bis zum heutigen Stand war steinig, denn die Parzelle beim Lindenspitz gehört der Gemeinde. Die aber hatte einst andere Pläne mit der Parzelle. Sie war vorgesehen für Parkplätze, als unweit davon das neue Dorfzentrum mit Wohn- und Pflegeabteilung gebaut wurde. Doch das Vorhaben des Gemeinderats fiel an der Gemeindeversammlung durch. Schär war damals der Erste, der aufstand und sich dagegen wehrte.

«Zu meiner Überraschung meldeten sich viele unterstützende Stimmen.»

Der Gartenplan. Bild: Belinda Schmid

Eine Votantin habe vorgeschlagen, die Parzelle für gemeinschaftliche Zwecke zu nutzen. «Das war der Stupf, meine Vision des Gemeinschaftsgartens in die Tat umzusetzen», sagt Stefan Schär. Die langwierige Bürokratie habe ihm viel Aufwand verursacht, und er habe vieles nicht verstanden. Musste er auch nicht, denn anderthalb Jahre nach dem ersten Kontakt mit der Gemeinde ist das Projekt im Mai erfolgreich gestartet. Und die Gemeinde unterstützt die Gartenfreunde insofern, als sie das Land gratis zur Verfügung stellt.