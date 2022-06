Umwelt Des einen Müll ist des anderen Schatz: Stadt Frauenfeld startet Versuch, defekte Geräte wieder flott zu machen Kaum mit dem Pilotprojekt «Trash to Treasure» gestartet, zeigen sich erste Erfolge. Die Frauenfelder Bevölkerung bringt donnerstags defekte Elektrogeräte an die Sammelstelle im Stadtlabor vorbei.

Initiator Thomas Zurbrügg dreht neben Otto Wieland, Albertina Benz, Christian Rzesnik, Peter Müller und Geraldine Schneider am Glücksrad. Bild: Manuela Olgiati

Abfall in einen Schatz verwandeln: Was es dazu braucht, zeigt das Pilotprojekt «Trash to Treausure», das Ende April erfolgreich gestartet ist. Annahmestelle ist im Stadtlabor in der Frauenfelder Altstadt. Dort sind defekte oder nicht mehr gebrauchte Elektrogegenstände willkommen, eben: vom Müll zum Schatz.

Am Donnerstag bildet sich vor der Theke rasch eine kleine Menschenmenge. Männer und Frauen bringen alte Küchenmaschinen, defekte Computer und Laptops vorbei. Thomas Zurbrügg und sein Team nehmen einige Dutzend Geräte in Empfang.

Jeden Donnerstag noch bis 7. Juli ist die Annahmestelle «Trash to Treasure» geöffnet. Etwas Sinnvolles für die Allgemeinheit tun, das mag Thomas Zurbrügg. Der gelernte Elektroingenieur führt – ebenso im engagierten Team – das Repair Café am Talbachkreisel. Er schätzt dieses Netzwerk an Freiwilligenarbeit. Und er versteht viel von Elektronik. Zurbrügg sagt:

«Ich mache mir Gedanken zur Umwelt und wieder Verwertbarem.»

Thomas Zurbrügg, Initiator und Organisator von «Trash to Treasure». Bild: Manuela Olgiati

Ihm gehe es um den sinnvollen Umgang von Elektroschrott. Zubrügg stellte fest, dass noch Brauchbares im RAZ landet. Gegenstände sind oft nach einer kleinen Reparatur wieder funktionstüchtig oder mit einem Ersatzteil wie neu.

Geräten neues Leben einhauchen

Das Ziel des Teams: Mit Ersatzteilen von alten Geräten anderen Geräten neues Leben einzuhauchen. Dieser Gedanke liess Zurbrügg keine Ruhe. Er suchte im Frühling das Gespräch mit jemandem der Stadtverwaltung. Bei Geraldine Schneider, Fachspezialistin Sozialraum und Quartierentwicklung, kam die Idee gut an. Die Räume standen fest. Schneider sagt:

«Das Stadtlabor an der Zürcherstrasse 158 bringt Leute und Ideen zusammen.»

Geraldine Schneider, Fachspezialistin Sozialraum und Quartierentwicklung bei der Stadtverwaltung Frauenfeld. Bild: Manuela Olgiati

Die Stadt setzte vor einem Jahr gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) im Rahmen des Projektes «MFG – Miteinander Frauenfeld gestalten» ein Zeichen und belebt seither die Innenstadt. Die Raiffeisenbank unterstützt als Eigentümerin der Liegenschaft die kostenlose Nutzung des Erdgeschosses sowie des ersten Stocks während der Pilotphase des Stadtlabors. Frauenfelderinnen und Frauenfelder gestalten ihre Veranstaltungen in gemieteten Räumen mit.

Einfallsreiche Müllverwerter richten Lager ein

Nun dazu kommt der Umweltgedanke. Geräte wieder instand zu setzen und in den Kreislauf zurückführen, lautet das Schlüsselwort. Mit den «Warenspenden» können Geräte zerlegt und Ersatzteile für andere Reparaturen gewonnen werden. Das Lager haben die einfallsreichen Müllverwerter im Stadtlabor eingerichtet.

Thomas Zurbrügg hofft, dass das Angebot in Frauenfeld Wertschätzung findet und weitere Geräte die Sammlung bald ergänzen. So könnte «Trash to Treasure» eine Fortsetzung finden.