Ukraine «Mit einer Weltmeisterin tanzen üben»: Die Motion Factory in Frauenfeld bietet Tanzkurse für Kinder aus der Ukraine an Die ukrainische Weltmeistern Alisiya Yezhova unterrichtet an der Frauenfelder Tanzschule Latin und Hip-Hop sowie neuerdings am Dienstagabend eine Gruppe ukrainischer Kinder. Für sie ist es eine Ablenkung von den aktuellen Geschehnissen – und das klappt sichtlich.

Alisiya Yezhova gibt in der Motion Factory in Frauenfeld Tanzunterricht für ukrainische Flüchtlingskinder. Bild: Donato Caspari

Vergessen, was zu Hause passiert. Die Motion Factory in Frauenfeld bietet Tanzkurse für Kinder aus der Ukraine an. Während einer Stunde am Dienstagabend üben sich die Kinder zu ukrainischer Musik in Walzer- und Cha-Cha-Cha-Schritten. Angeleitet werden sie von der ehemaligen Weltmeisterin in Latin, der Ukrainerin Alisiya Yezhova.

Alisiya Yezhova, ehemalige Weltmeisterin in Latin und Tanzlehrerin aus der Ukraine. Bild: Donato Caspari

Die Ablenkung klappt. Eifrig ahnen die Mädchen die Schritte von Lehrerin Yezhova nach, manchmal noch in die falsche Richtung, was aber sofort mit einem Schmunzeln von der Ukrainerin korrigiert wird. Das Programm ist spielerisch, immer wieder bekommen die Kinder einen neuen Impuls. Zwischen den Grundschritten hüpfen sie herum, bewundern den roten Fransenrock der Lehrerin, machen Grimassen vor dem Spiegel oder spielen Fangen. Und dann gibt es noch die klassische eine Minute, in der die Kinder – wie Yezhova lachend sagt – machen, was sie wollen.

Kontakt via Telegram

Yezhova ist wie viele andere aus der Ukraine geflüchtet. Mitte März kam die 30-Jährige mit ihrer Mutter in der Schweiz an. Derzeit lebt sie in Zürich, unterrichtet dort sowie in der Motion Factory von Dimitri Isenring. Der Kontakt zur Frauenfelder Tanzschule entstand durch Carmen Huber, die ebenfalls als Tanzlehrerin arbeitet. «Auf dem Nachrichtendienst Telegram gibt es Gruppen ukrainischer Tänzer, die sich gegenseitig unterstützen. Wir wollten ebenfalls jemandem helfen und sind so auf Alisiya Yezhova gestossen», erklärt sie.

Yezhova führte zuvor in der Ukraine eine Tanzschule. Sie unterrichtete erfolgreiche Tänzer, die jedoch aufgrund des Krieges inzwischen über die ganze Welt verstreut sind. Für sie sind die Tanzkurse in Frauenfeld ein Neuanfang – ähnlich wie für die Tanzschule selbst, wie Huber erklärt:

«Wegen der Pandemie hat unsere Tanzschule wegen des Tanzverbots stark gelitten. Nun möchten wir einen Neustart machen, unter anderem mit Kursen von Alisiya Yezhova.»

Einer Zukunft nicht abgeneigt

Yezhova hatte bereits einen Auftritt am Mitsommerfest mit der Gruppe Latin Ladies. Es geht auch darum, dass sie bei Tanzinteressierten bekannt wird und sie in ihre Kurse locken kann. Nach den Sommerferien soll Yezhova nach Möglichkeit mehr Unterrichtsstunden geben, nebst den Stunden für die Kinder am Dienstagabend auch in Latin und Hip-Hop. «So können wir nicht nur sie unterstützen, sondern den Tanzschülern auch die grosse Chance geben, mit einer ehemaligen Weltmeisterin zu trainieren», sagt Huber. Sie hat in der Ukraine ebenfalls von erfolgreichen Tänzerinnen und Tänzern gelernt und beschreibt dies als einen der besten Wege, um sich zu verbessern.

«Tanzen ist gesund und es stärkt das Selbstbewusstsein», sagt Yezhova nach der Tanzstunde. Für sie sei es auch ein Weg sich auszudrücken, habe eine befreiende Wirkung und gebe ihr Energie. Yezhova sagt, sie mag, wie sie beim Tanzen aussieht und sich fühlt. Sie sehe eine Zukunft in der Schweiz, die Tanzschülerinnen und Tanzschüler motivieren sie, sagt Yezhova. Sie macht bereits einen Deutschkurs – auch wenn beim Tanzen, wie sie und Huber sagen, Sprache eher nebensächlich ist.