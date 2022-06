Tanz Titel souverän verteidigt: Diessenhofen im Banne des Rock'n'Rolls Die Schweizer Meisterschaft in Rock ’n’ Roll, Boogie-Woogie und Akrobatik-Tanz fanden in Diessenhofen statt.

Mit Freude auf der Bühne: Der Tanznachwuchs zeigt an der Schweizer Meisterschaft sein Können. Bild: Tobias Garcia

Die Halle war erfüllt von rassiger Musik. Es wurden durchwegs schnelle und sehr sportliche Tänze gezeigt, teilweise mit Akrobatik-Figuren. Die Tänzerinnen und Tänzer trugen bunte Kostüme, einige mit viel Glitter, der im Scheinwerferlicht blitzte.

Sie zeigten trotz aller Anstrengung ein anmutiges Lächeln, so als wäre alles nur ein Spass. Der Ausdruck der Tänzerinnen und Tänzer ist eines der rund zwanzig Bewertungskriterien für die Meisterschaft. Die Konkurrentinnen und Konkurrenten belohnten jede Darbietung mit Applaus, Gejohle und Pfeifen. Es war eine mitreissende Stimmung.

Impression von der Schweizer Meisterschaft im Rock’n’Roll in Diessenhofen. Bild: Tobias Garcia

Um 12 Uhr eröffneten die Beginners mit dem Paartanz das Turnier. Es sind Kinder im Alter von 7 bis 15 Jahren. Dann ging es am laufenden Band weiter bis um 22 Uhr. Schlusspunkt war das Finale der Main Class Free Styler (ab 15-jährig). In dieser Kategorie treten Paare auf, die atemberaubende, zirkusreife Akrobatik beherrschen, eingebaut in eine fliessende Choreografie, passend zur Musik. Es ist ein Augen- und Ohrenschmaus.

Gastgeber des Anlasses war der Verein Rocket Girls Dance Formation aus Basadingen. Er wurde 2009 gegründet und hat heute rund 100 aktive Mitglieder. Zwei Formationen des Vereins traten als amtierende Schweizer Meister an, die Rocket-Youngsters (bis 15-jährig) und die Rocket Ladies (ab 14-jährig).

Originelle Kostüme gehören zum Wettkampftanz. Bild: Tobias Garcia

«Dieses Jahr wird es eng, wir sind am Schwitzen», erklärte vor den Auftritten Kerstin Bieri, Trainerin. Die Tänzerinnen nahmen es gelassener. Emma, 14-jähriges Mitglied der Youngsters, meinte: «Wir wollen unsere Familie und die Trainer stolz machen. Dann sind wir zufrieden.» Die Rocket Ladies verteidigten ihren Titel souverän und die Youngsters wurden Vize-Schweizer-Meister.

Die Festwirtschaft führten Eltern der Tänzerinnen der Rocket Girls. Vor der Halle stand ein Festzelt mit 160 Plätzen, im Freien waren weitere 150 Plätze. Unter dem Vordach der Turnhalle gab es eine Spätzlibar. Der Foodtruck Jaybees bot vegetarische Burger an.

Originelle Kostüme gehören zum Wettkampftanz. Bild: Tobias Garcia

Mehr Rock ’n’ Roll, gibt es am 16. und 17. September in der Rodenberghalle Schlattingen bei der traditionellen Abendunterhaltung «Rocket Girls an Friends».