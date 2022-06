Tierquälerei Frau warnt auf Facebook vor Pferdeschänder in Bonau In Bonau soll eine unbekannte Person auf einer Weide ein Pferd geschlagen haben, berichtet eine Frau auf Facebook. Bereits vor rund zwei Wochen wurden drei Stuten im Kanton Zürich misshandelt.

Unbekannte sollen in Bonau ein Pferd mit einem Stock geschlagen haben. (Symbolbild) Bild: Bogdanv/iStockphoto/Getty Images

In einem Facebook-Beitrag vom letzten Samstag warnt eine Frau vor einem Pferdeschänder, der in Bonau in der Gemeinde Wigoltingen unterwegs sein soll. Ihr Pferd sei auf der Weide mit einem Stock verprügelt worden und habe dabei Prellungen und Blutergüsse erlitten. Die Kantonspolizei Thurgau hat Kenntnis von dem Fall, Anzeige hat die Pferdebesitzerin jedoch keine erstattet.

Bereits vor rund zwei Wochen haben Unbekannte in der Zürcher Gemeinde Lufingen, die zwischen Winterthur und dem Flughafen Kloten liegt, drei Stuten misshandelt. «Den Tieren wurden mit einem Messer äusserliche und innerliche Schnitte bei der Scheide zugeführt», zitiert das Onlineportal «Schweizer Bauer» die Pferdebesitzerin. Ausserdem seien den Tieren unbekannte Gegenstände in die Scheide eingeführt worden.

«Von aussen sieht man nicht viel, aber innerlich konnte die Tierärztin des Tierspitals extreme Hämatome feststellen.»

Die Täterschaft konnte bisher nicht ermittelt werden. Pferdebesitzerinnen und -besitzer werden zu Vorsicht aufgerufen.