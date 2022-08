Tiefbau Sanierung auf der Zielgeraden, aber das Salz der vielen Winter hat der 345 Meter langen Brücke zwischen Hemishofen und Wagenhausen zugesetzt Seit Februar 2021 und noch bis Ende des kommenden Oktobers wird an ihr gearbeitet. Die Hemishofer Strassenbrücke ist der einzige Brückenübergang zwischen den Kantonen Thurgau und Schaffhausen. Seit Sommer 1980 ist sie in Betrieb. Die Sanierung war deshalb notwendig.

Bauarbeiten auf der Brücke bei laufendem Betrieb. Bild: Ernst Hunkeler

Die Hemishofer Strassenbrücke ist der einzige Brückenübergang zwischen den Kantonen Thurgau und Schaffhausen. Momentan geht die seit Februar 2021 laufende Sanierung in die letzte Phase. Das Bauwerk, in dessen Mitte bald wieder eine Tafel die Kantonsgrenze zwischen den beiden Kantonen markieren wird, wurde im Sommer 1980 in Betrieb genommen. Seither sind immerhin mehr als 40 Jahre vergangen – eine lange Zeit, die auch in ein Betonbauwerk Spuren gegraben und umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig gemacht hat.

«Instandsetzung Brückenüberbau: 1. Februar 2021 bis 28. Oktober 2022.»

Vorne die Strassenbrücke, hinten die Eisenbahnbrücke. Bild: Tobias Garcia

So steht es auf der Infotafel, die man vor sich hat, wenn man bei der immer mal wieder wandernden Lichtsignalanlage wartet. Denn während der Bauzeit muss der Verkehr einspurig geführt werden. Im vergangenen Jahr war es vorab die westliche Seite der insgesamt 345 Meter langen Brücke, die saniert wurde, nun ist die östliche Hälfte dran. Über die westliche Brückenhälfte fliesst aktuell durch Ampeln geregelt der Verkehr, die mittlere Spur ist den Velofahrern und den Fussgängern vorbehalten, und auf der östlichen Seite wird gearbeitet.

Hemishofer Strassenbrücke Zwischen den Kantonen Thurgau und Schaffhausen

Beton wird mit Wasserdruck von 2600 Bar abgetragen

Vor allem das Salz der vielen Winter hat dem Belag und den Betonbrüstungen so sehr zugesetzt, dass sie erneuert werden müssen. Die Seitenwände wurden unter ohrenbetäubendem Lärm bis auf die Armierungseisen abgetragen. Dies geschah mit Wasser ohne irgendwelche Zusätze, dafür aber mit einem Druck von 2600 Bar. Zum Vergleich: Ein Hochdruckreiniger, wie man ihn privat benutzt, arbeitet mit gerade mal 130 Bar. Der stabile Beton zerfloss unter diesem Druck zu einem nassen Schlamm, der anschliessend entsorgt und die Brüstung neu aufbetoniert wird. Diese Arbeit ist entlang der östlichen Fahrbahn, die derzeit gesperrt ist, grad im Gange. Der Untergrund für die Fahrbahnen ist weitgehend gelegt, und diese sollen demnächst neu gegossen werden, auf dass die so gut wie neue Brücke dann pünktlich zum 28. Oktober wieder in Betrieb genommen werden kann.