Stromversorgung Spart langfristig Kosten: Mit einem Smart-Meter-Projekt wagt politisch Hüttwilen den Schritt in die Zukunft der Stromnetze Die Energiestrategie 2050 des Bundes umsetzen und dabei Netzüberlastungen verhindern: Die Gemeinde Hüttwilen plant, über ein Smart-Meter-Projekt abzustimmen. Das kostet insgesamt 1,2 Millionen Franken, verteilt auf vier Jahre.

Produktion der Landis & Gyr in Zug. Bild: Stefan Kaiser

«Für die einen ein Schrecken, für die Anderen ein spanisches Dorf», sagt der zuständige Hüttwiler Gemeinderat Bruno Kaufmann und meint damit den Begriff Smart-Meter. Unter Smart-Metern versteht man intelligente Zähler, die Daten über Gas, Wasser und Strom empfangen und senden. Hüttwilen will in den nächsten Jahren die gesamte Gemeinde mit solchen Zählern ausrüsten und so der Energiestrategie 2050 des Bundes gerecht werden. «Wir wollen ein sogenanntes ‹Smart-Grid›, ein modernes Stromnetz, das der Gemeinde auf lange Sicht Kosten einspart», meint Kaufmann.

Gerade die Finanzen seien ein wichtiger Punkt beim Smart-Meter-Projekt, denn die Umsetzung sei nicht gerade günstig. «Wir benötigen insgesamt 1,2 Millionen Franken. Die Kosten verteilen sich auf vier Jahre», sagt Kaufmann. Die Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen ihren Beitrag dabei durch anfallende Gebühren. Es handle sich um laufende Kosten. Kaufmann versichert:

Bruno Kaufmann, Gemeinderat von Hüttwilen. Bild: Reto Martin

«Zu einer Erhöhung der Strompreise kommt es deswegen aber nicht.»

Vor über einem Jahr entschied der Gemeinderat, dass das Smart-Meter-Projekt gestartet wird. «Es handelt sich um ein sehr zeitintensives Projekt», sagt der Gemeinderat und ergänzt: «Es bringt jedoch auch einige Vorteile mit sich.» Smart-Meter ermöglichen die Fernauslesung der Daten und eine einfachere Steuerung des Stromnetzes. Dies wiederum bringt eine Echtzeitlesung zustande, die Akontobeiträge ablöst. Anfangs bedeute all dies zwar einen grossen Aufwand, aber sobald alles einmal laufe, seien sogar weniger Investitionen nötig.

Angesichts dessen, dass Hüttwilen im Kanton die grösste Fläche an Photovoltaikanlagen besitzt, ist das Smart-Meter-Projekt ein noch grösserer Vorteil für die Gemeinde. Denn durch die steuerbaren Zähler können Netzüberlastungen geregelt oder gar verhindert werden.

Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Nüssli AG in Hüttwilen. Bild: PD

Das Elektrizitätswerk könne unmöglich die gesamte Gemeinde auf eigene Faust mit den neuen Geräten ausrüsten, daher werden die Arbeiten verteilt. Zur Diskussion stehen zur Zeit die Geräte der Landis + Gyr AG. «Für den Fall, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Smart-Meter-Projekt zustimmen, haben wir bereits einen Plan aufgestellt», sagt Kaufmann. Es sei wichtig, bereits jetzt vorbereitet zu sein, damit die Umsetzung danach schneller gehe. Denn die Lieferzeit der benötigten Geräte belaufe sich teils auf mehr als ein Jahr.

«Bei einem solchen Projekt muss Transparenz gross geschrieben sein»

Auf die Informationen in der aktuellen Ausgabe der «Seebachtaler News» folgt deshalb bald noch ein zweiter Artikel. «Schlussendlich liegt die Entscheidung bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern», sagt Kaufmann. Das Geschäft wird dem Stimmvolk bei der Budgetgemeindeversammlung im Dezember vorgelegt. Dafür muss dieses aber auch ausreichend und richtig informiert werden. Kaufmann sagt: «Ich bin zuversichtlich.»