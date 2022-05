Sport Zwischen 8,8 und 110 Kilometern: Dutzende treten am Auffahrtsrennen in Diessenhofen in die Pedalen Rund 200 Velofahrerinnen und Velofahrer trafen sich in Diessenhofen zum traditionellen Auffahrtsrennen und für das Gemeindeduell «schweiz.bewegt». Etwas mehr als die Hälfte waren Kinder.

Junioren bis 19-jährig und Amateure starten gemeinsam zum Hauptrennen über 110 Kilometer. Bild: Dieter Ritter

Start und Ziel waren neben dem Trainingsplatz des FC an der Lettenstrasse. Der Rundkurs am Auffahrtsrennen Diessenhofen führte südlich über das Eichbüel bis zum Dorfrand von Basadingen, dann über Willisdorf zurück, total 4,4 Kilometer. Am Vormittag um 9 Uhr starteten die U17-Junioren und Frauen der Kategorie FB (Frauen bis 19-jährig). Sie fuhren acht Runden, also rund 35 Kilometer. Ab 10.20 Uhr folgten jüngere Teilnehmer in drei Alterskategorien. Kinder bis elfjährig fuhren zwei Runden, die U13 drei und die U15 vier.

Das Hauptrennen mit den Junioren bis 19-jährig und der offenen Kategorie Amateure startete um 13.30 Uhr. Sie absolvierten 25 Runden, was einer Fahrstrecke von insgesamt 110 Kilometern entspricht. Sieger wurde Matthias Studer aus Aadorf. Er fuhr die Strecke in zwei Stunden, 37 Minuten.

Zeit auf eine Hundertstelsekunde genau

Jede Fahrerin und jeder Fahrer trug einen Aktiv-Chip. Dieser erfasste die Zeit auf eine Hundertstelsekunde genau. Peter Hänni sagte:

«Wir setzen das modernste System ein, das es gibt.»

Er organisiert die Zeiterfassung an fast allen Rennveranstaltungen der Region. Die Ranglisten sind unter www.rrc-diessenhofen.ch publiziert.

Auffahrtsrennen in Diessenhofen. Kinder bis 15-jährig beim Start. Bild: Dieter Ritter

Am Stand der Organisation Sportnetz Unterthurgau im Foyer der Turnhalle nahm Hanu Fehr Anmeldungen für ein Gemeindeduell entgegen. Fehr ist Sportkoordinator und Gründer des Sportnetzes. Wer mitmachen wollte, scannte mit seinem Smartphone einen QR-Code und lud ein Zeiterfassungstool. Nach einer sportlichen Tätigkeit, zum Beispiel Velofahren, wurden bei der Rückkehr die geleisteten Minuten seiner Wohngemeinde gutgeschrieben. Als Belohnung gab es Sponsorengeschenke wie Velolichter, Signalbänder oder Müesliriegel. Das Duell findet im Rahmen der von Coop organisierten Aktion «schweiz.bewegt» statt. Sie läuft vom 1. bis 31. Mai.

Das Auffahrtsrennen in Diessenhofen wurde zum 40. Mal durchgeführt. In den Jahren 2020 und 2021 musste es wegen Corona ausfallen.