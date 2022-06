Sport Nachwuchsförderung für Einheimische: Dreiseenstafette dieses Jahr neu mit dem «schnellsten Seebachtaler» Die traditionsreiche Dreiseenstafette geht dieses Jahr am 21. August über die Bühne. In den vergangenen knapp 80 Jahren hat sich die Stafette vom Dorfanlass zum überregional bekannten Profisportevent entwickelt.

Das Organisationskomitee der Dreiseenstafette am Hüttwiler See. Bild: Evi Biedermann

Ob für Einzelkämpfer, Gruppe oder Verein: Die Wettkämpfe der Dreiseenstafette (DSS) rund um den Hüttwiler See, die heuer am 21. August über die Bühne gehen, ermöglichen Bewegungsfreudigen seit Jahrzehnten ein multisportives Programm, das ihrer Fitness entspricht. Nun bekommen auch Kinder und Jugendliche zwischen vier und 13 Jahren ihren eigenen Wettkampf. Für «den schnellsten Seebachtaler» müssen die Mädchen und Buben nicht ins Wasser steigen, wohl aber schnelle Beine haben. Für einen Lauf, der je nach Alter 40 oder 80 Meter misst. Zu gewinnen gibt es nebst coolen Preisen auch die Teilnahme am Thurgauer Final. Aber erst im nächsten Jahr, denn heuer findet der kantonale Final in Kreuzlingen einen Tag vor der Dreiseenstafette statt.

8 Bilder 8 Bilder Bild: Michel Canonica

Vom Dorfanlass zum professionellen Sportevent

Mit dem Wettbewerb für Kinder besinnt sich das OK seiner Wurzeln. Die erste DSS vor bald 80 Jahren wurde durchgeführt, weil der Turnverein Hüttwilen kein Geld hatte für eine neue Fahne. Der Sporttag kam bei der Bevölkerung an, sie machte mit und engagierte sich damit auch für das Dorf. Der Anlass wuchs und entwickelte sich kontinuierlich zum professionellen Sportevent mit überregionaler Bekanntheit. Im Rekordjahr 2019 machten über 600 Athletinnen und Athleten mit. Diese Entwicklung gefällt nicht allen, die sich heute für die DSS engagieren.

«Mit dem schnellsten Seebachtaler wollen wir nun wieder etwas für das Dorf machen.»

Corina Brenner, Präsidentin des TV Hüttwilen, mit OK-Präsident Sandro Bauer. Bild: Evi Biedermann

Das sagt OK-Präsident Sandro Bauer. Angesprochen sind aber auch Kinder aus den anderen Hüttwiler Ortsteilen Nussbaumen und Uerschhausen sowie aus Stammheim, Uesslingen-Buch und Warth-Weiningen.

Alle anderen Wettkämpfe werden wie gehabt durchgeführt: Triathlon Olympic Distance/Short Distance, Stafette kurz/lang sowie ein Viertelmarathonlauf. Anmelden kann man sich auf der Website, wo auch die Teilnahmebedingungen, alle Disziplinen und Streckenpläne aufgeführt sind. Willkommen sind auch Helferinnen und Helfer, die sich via E-Mail auf personal@dreisseenstafette.ch anmelden können.