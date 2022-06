Sozialwesen Nach Schiffbruch sind Segel neu gesetzt: Startschuss mit neuem Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein in Diessenhofen Nach dem Eklat der Sozialen Dienste in Steckborn hat der neue Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein mit Präsident Markus Birk und Geschäftsführer Turi Schallenberg seine Arbeit aufgenommen.

In einem Büro am neuen Sitz der Sozialen Dienste Untersee & Rhein in der Villa Rosenheim in Diessenhofen: Natascha Beer, Geschäftsführer Turi Schallenberg, Präsident Markus Birk und Tanja Scheiwiller. Bild: Thomas Brack

«Der letzte Schliff in der Villa Rosenheim, dem neuen Domizil der Sozialen Dienste Untersee & Rhein, wird im Ende Juni getan sein», äussert sich der neue Geschäftsführer Turi Schallenberg zuversichtlich. Der neue Verein Soziale Dienste Untersee & Rhein (SDUR), ausgesprochen «S-Dur» – ist kein musikalisches Tongeschlecht, sondern steht für die gemeinsame grosse Fürsorgebehörde, die von jeder Mitgliedsgemeinde gewählt wurde. Auslöser für den neuen Verein war der Eklat im Steckborner Sozialwesen mit einigen Kündigungen, unter anderem der beiden leitenden Personen.

Im SDUR-Gremium sitzen jeweils Fachpersonen aus den Bereichen Gesundheit und Bildung sowie Vertreter der Milizbehörden zwischen Untersee und Unterthurgau. Die 1900 erbaute und denkmalgeschützte Villa Rosenheim war bis vor kurzem Sitz der Raiffeisenbank.

Mehr Fachkompetenz in der Behörde

Das Ziel sei gewesen, neben der demokratischen Verankerung mehr Fachkompetenz in die Fürsorgebehörde zu bringen, sagt SDUR-Präsident Markus Birk. Angestrebt würden mehr Professionalität bei der Beurteilung von Fällen. Birk sagt:

«Wenn es in einem Team mehr Leute mit derselben Qualifikation hat, kann die Kompetenz auf mehrere Schultern verteilt werden.»

Markus Birk, Präsident SDUR. Bild: Thomas Brack

Ebenso gelte das Vier-Augen-Prinzip in allen Arbeitsbereichen, was zu mehr Objektivität führe. Von Steckborn über Homburg bis Schlatt gehören rund 23’000 Personen zum Einzugsgebiet von SDUR. Nicht alle Gemeinden verfügen über dieselben drei Module. Ein Modul ist die Berufsbeistandschaft, die im Feldbach in Steckborn beheimatet ist. Sie unterstützt Klienten aufgrund eines Kesb-Beschlusses.

Neu sind in Diessenhofen die Sozialen Dienste in der Villa Rosenheim an der Schlattingerstrasse 6 untergebracht. Diese helfen Menschen, welche aus verschiedenen Gründen nicht für sich selber sorgen können und auf soziale Unterstützung angewiesen sind. Um die Gemeinden zu entlasten, gibt es auch das sogenannte Case-Management. In diese Kategorie fallen Personen, die zum Beispiel ihre Krankenkassenprämien nicht bezahlen können und denen im Krankheitsfall ein medizinischer Leistungsstopp droht. Hier gilt als Ziel, die betroffenen Personen wieder zu befähigen, ihre Prämien selber zu bezahlen – und damit auch den Finanzhaushalt der Gemeinde zu entlasten.

Zusammenführen unterschiedlicher Kulturen

Turi Schallenberg, der seit 1. Mai als Geschäftsführer amtet, sagt, dass die Schaffung der neuen Strukturen und die Definition der Arbeitsprozesse mittlerweile zu einem grossen Teil abgeschlossen sei. Das Zusammenführen verschiedener Verwaltungsgebräuche sei eine knifflige Aufgabe. In einem steten Arbeitsprozess werde nun weitergeplant, entwickelt und geschult. Insgesamt sind in Diessenhofen acht Personen beschäftigt, weitere acht in Steckborn. Schallenberg sagt:

«Auch wir wurden von der Flüchtlingswelle aus der Ukraine überrollt.»

Turi Schallenberg, Geschäftsführer SDUR. Bild: PD

Aber das unvorhersehbare Ereignis in dieser Wucht sei auch für bereits eingespielte Behörden anderswo eine gewaltige Herausforderung. Die Hauptverantwortung bei der Bewältigung dieser Herkulesaufgabe wie zum Beispiel der Unterbringung liege nach wie vor bei den einzelnen Gemeinden. Und zum Glück könne man nach wie vor auf die Solidarität der Bevölkerung zählen, auch wenn hie und da bei der privaten Unterbringung Ermüdungserscheinungen auftreten. Das Zusammenprallen unterschiedlicher Kulturen berge eben bei allem guten Willen der Beteiligten auch immer wieder Anlass für Konflikte.

Sowohl Birk als auch Schallenberg sind überzeugt, für die künftigen Herausforderungen im sozialen Bereich gut aufgestellt zu sein.