Sommer Für bunte Palette an Ideen: Diessenhofen stellt in Badi Box für Sanierungsprojekt auf Plansch- und Nichtschwimmerbecken müssen laut Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) aus Sicherheitsgründen voneinander getrennt sein. Unter anderem deshalb treibt die Stadtgemeinde Diessenhofen das Sanierungs- und Weiterentwicklungsprojekt für die Rhybadi Rodenbrunnen voran. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten.

An dieser Stelle käme im Projekt «Erneuerung Rhybadi Rodenbrunnen» ein Kinderplanschbecken mit Kinderspielplatz zu liegen. Thomas Brack

Passanten und Gästen der Rhybadi Rodenbrunnen ist diese Stele bestimmt schon ins Auge gefallen. Sie befindet sich bei den Garderoben und informiert über das Sanierungs- und Weiterentwicklungsprojekt «Rhybadi Rodenbrunnen», das die Stadtgemeinde letztes Jahr mit einem Vorprojekt in Höhe von knapp 50'000 Franken aufgegleist hat.

Die Vorstudie der Firma Hunziker Betatech beinhaltet einige Aktionspunkte und lädt die Bevölkerung zum aktiven Mitdenken und Partizipieren ein. Vorschläge können bis Mitte August an die Behörde gelangen. Stadtpräsident Markus Birk sagt:

«Wir wollen, dass eine bunte Palette von Ideen entsteht, bevor sich in einem nächsten Schritt im Dialog mit den Stimmbürgern realistische Lösungen herauskristallisieren.»

Markus Birk, Stadtpräsident Diessenhofen. Bild: Thomas Brack

Es sind im Wesentlichen drei Herausforderungen, vor welche sich die Behörde gestellt sieht. Im Bereich Infrastruktur ist offensichtlich, dass die maroden Duschen und Garderoben saniert werden müssen. Doch sind diese Massnahmen nicht die eigentlichen Kostentreiber. Wesentlich teurer wird es bei der künftigen Gestaltung von Planschbecken und Nichtschwimmerbecken.

Teure Umplatzierung des Kinderplanschbeckens

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sollten diese beiden Becken aus Sicherheitsgründen voneinander getrennt sein. Müsste das Kinderplanschbecken Richtung Westen neu platziert werden, wäre dies mit Kosten von rund einer halben Million Franken verbunden.

Für das Kinderplanschbecken im Vordergrund muss unter Umständen ein neuer Platz weiter westlich gesucht werden. Bild: Thomas Brack

Wesentlich günstiger käme eine Beibehaltung des jetzigen Standorts, wenn diese Lösung auch mit erheblichen Sicherheitsmängeln behaftet wäre. Dann müsste lediglich die Aufbereitungsanlage für die Chlorierung des Wassers ausgeweitet werden, dies für einige 10'000 Franken. Gemäss kantonalen Hygienevorschriften sei es nicht mehr erlaubt, einfach Rheinwasser in die Becken zu lassen. Diese Lösung war zwar günstig, ist aber laut Stadtpräsident Birk nicht zukunftstauglich.

Gemeindeversammlung entscheidet abschliessend

Je mehr die Sicherheitsaspekte in den Vordergrund rücken, umso tiefer muss die Stadtgemeinde Diessenhofen also in die Kasse greifen. Gewiss, in den vergangenen Jahrzehnten konnten Generationen von Diessenhofern die Rhybadi benützen. Und zum Glück blieb die Gemeinde vor schweren Unfällen bisher verschont. Jetzt stehen also weitere Investitionen an, die nicht alle auf Anhieb umzusetzen sind.

Infotafel zum Sanierungs- und Weiterentwicklungsprojekt. Bild: PD

Es liegt letztlich am Souverän zu entscheiden, welche Massnahmen bald umzusetzen sind und bei welchen man noch zuwarten kann. Birk betont:

«Grundsätzlich gilt, dass je grösser das Gefährdungspotenzial einer Stelle ist, desto rascher muss diese eliminiert werden.»

Der Stadtpräsident hofft, Teile der anvisierten Veränderungen an der Gemeindeversammlung im November für das Budget 2023 präsentieren zu können.