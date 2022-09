Schule 17 Minuten für ausserordentliche Versammlung, um Lücke in der Behörde der Primarschule Hüttlingen zu schliessen Thomas Schaub heisst das neue Mitglieder der Schulbehörde Hüttlingen. Wegen einer langen Vakanz war seine Wahl einstimmig. Die Versammlung sorgte für einige Lacher.

Die wiederum komplette Behörde: Alexander Schwarz, Thomas Schaub, Präsident Michael Ackerknecht, Roman Rusterholz und Tina Baumgartner. Bild: Samuel Koch

Wenn das Auszählen am längsten dauert, dann ist ausserordentliche Schulgemeindeversammlung in Hüttlingen. Die Primarschulbehörde hat es am Montagabend in rekordverdächtiger Geschwindigkeit von nur gerade 17 Minuten geschafft, dass sie wieder vollständig ist. In einer anonymen Ausmarchung schaffte Thomas Schaub als Haupttraktandum des Abends die Wahl mit Bravour. Ohne unerwartete Sprengkandidatur holte der 41-jährige Hüttlinger alle 21 Stimmen der Anwesenden, welche die Wahl mit Applaus quittierten. Schulpräsident Michael Ackerknecht sagte:

«Es freut mich sehr, dass wir nach anderthalbjähriger Suche endlich wieder vollständig sind.»

Der gelernte Spengler-Sanitärinstallateur und heutige Landwirt Schaub ist verheiratet und Vater zweier Kinder. «Es kennen mich alle», sagte er ins Rund und lachte. Seine Schulkarriere startete er im Schloss in Eschikofen und wechselte dann ab der 3. Klasse nach Hüttlingen, erzählte er und setzte sich nach wenigen Sätzen zu seiner Person wieder hin. Er wolle seinen Beitrag leisten für die Schulgemeinde, die er aus seiner Kindheit kennt und wo jetzt seine Kinder die Schulbank drücken, wie den Unterlagen zu entnehmen ist.

Ressort Liegenschaften ab 1. Oktober

«Nimmst du die Wahl überhaupt an?», fragte eine Anwesende nach dem klaren Resultat. Schaub nickte. Und Präsident Ackerknecht sagte: «Danke, dass du gefragt hast.» Gefolgt von Lachern im Saal. Schaub wird ab 1. Oktober das seit längerem vakante Ressort Liegenschaften übernehmen. Vom beruflichen Hintergrund her passe Schaub daher perfekt in die Behörde.

Lacher machten auch die Runde, nachdem Ackerknecht nach der Bestimmung des Wahlbüros und der Abnahme der Traktandenliste sagte: «Jetzt haben wir mehr als die Hälfte der Versammlung schon hinter uns.» Unter «Umfrage» folgten keine Wortmeldungen, weshalb das Auszählen der Stimmen wirklich am längsten dauerte.