Reportage Vollgestopft mit enorm vielen Eindrücken: Jagdgesellschaften Eschenz und Hüttwilen laden Kinder zum Ferienspass in den Wald Unter der Leitung des Eschenzer alt Gemeindepräsidenten Claus Ullmann ging es im Rahmen des Ferienspass «Wild und Natur» in den Wald, um viel zu lernen und zu erfahren. Im Einsatz der Jagdgesellschaften Eschenz und Hüttwilen war auch eine Drohne.

Beatrice Umbricht während der Wild- und Waldkunde unter Beobachtung von Organisator Claus Ullmann. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«25 Rehgeissen, 16 Rehkitze, sechs Rehböcke, sechs Füchse und einen Dachs haben die Buben und Mädchen von den Hochsitzen aus gesehen», sagt Claus Ullmann, Jäger und Organisator der Jagdgesellschaften Eschenz und Hüttwilen des Ferienspass «Wild und Natur» der Region Stein am Rhein. Der Eschenzer alt Gemeindepräsident ergänzt:

«Einzig die sauschlauen Wildsauen liessen sich nicht blicken.»

Claus Ullmann, Jäger und Organisator. Bild: PD

Ullmann ist äusserst zufrieden, denn das Engagement der Jäger und einer Jägerin für die zwölf Kinder war mehr als gross. Doch der Aufwand habe sich gelohnt: «Die Kids waren überraschend wissbegierig, wohlerzogen und wussten schon erstaunlich viel. Die ursprüngliche Verbundenheit mit der Natur ist bei diesen IT-geprägten Kindern noch nicht verloren», lobt Ullmann rückblickend auf diesen Event, der am Donnerstag um 16 Uhr bei der Jagdhütte Hochwacht (zwischen Kalchrain und Steinegg) begann und gegen 22.30 Uhr nach der Rückkehr von den Hochsitzen endete.

Verbundenheit wecken Die Jagdgesellschaften Eschenz und Hüttwilen laden unter der Leitung von Jäger und Organisator Claus Ullmann, Eschenz' alt Gemeindepräsident, jeweils in den Sommerferien im Rahmen der Ferienspass-Aktionen zum «Wild und Natur»-Erlebnis ein. Die Förderung der ursprünglichen Verbundenheit mit der Natur und ausgeprägtes Sicherheits- und Umweltdenken stehen im Vordergrund. (kü)

Eltern und Grosseltern bringen die Kinder aus Eschenz, Kaltenbach, Wagenhausen und Stein am Rhein zur Jagdhütte Hochwacht. «War schwierig zu finden», lautet ein Votum. Stimmt. Grosseltern Brugger aus Berlingen bringen ihre in Wagenhausen wohnenden Enkelinnen Naima (10) und Malea (8). Die Mädchen freuen sich:

«Spannend ist für uns, dass wir auch auf einen Hochsitz dürfen.»

«Wir waren schon mal dabei. Das ist echt cool», schwärmen Elias und Joah (beide 11) aus Stein am Rhein, beides leidenschaftliche Jungfischer und Jungschützen. Die Eschenzer Marvin (13) und sein Bruder Robin (9) haben auch schon viel Erfahrung. Sie sagen: «Voll super.» Rundum tauschen die Kinder untereinander ihr Wissen aus.

Aser, Wildkunde und Drohnenfliegen

Doch da ruft Obmann Claus Ullmann zur Ruhe und erklärt den Postenablauf. «Je 20 Minuten für jede Vierergruppe.» Passt. 12 Kinder, das sind drei Vierer-Gruppen. «Schiessen, Gerätekunde, Wildkunde, Hundeübung, und am Schluss lassen wir noch Drohnen fliegen, um zu zeigen, wie wir Rehkitz suchen, dann gibt es Aser (Wurst und Brot) und danach geht es los zu den Hochsitzen.»

Die Kinder jubeln, die Hunde bellen. «Es ist alles bestens, nur etwas zu warm», sagt Jäger Werner Umbricht aus Eschenz. Er hat das Terrain mit einem Sicherheitsband gesichert. Mit Eselsgeduld erklärt er Grundregeln des jagdlichen Schiessens, zeigt, wie man am besten anlegt und schiesst. «Ausatmen, konzentrieren, ganz langsam anlegen», wiederholt er x-mal. Gewehr sichern ganz wichtig. Jeder hat vier Schüsse. Sensationell: Egal ob Buben oder Mädchen, unter Umbrichts Anleitung trafen sie ihre Scheiben sehr gut. «So schlecht bin ich gar nicht», strahlt ein Knirps.

Zielen soll geübt sein: Jäger Werner Umbricht zeigt den Teilnehmern, wie es geht. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Was es alles mit der Auswahl der Büchsenkaliber und den Auswirkungen der einzelnen Munitionen auf sich hat, dieses Wissen vermittelt Jäger Hansjörg Lang aus Mammern, dortiger alt Gemeindepräsident. «Im Zweifelsfall lieber nicht schiessen», betont Lang.

Hansjörg Lang erklärt den Kindern die verschiedenen Kalibergrössen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Zu welchem Tier gehört dieses Gebiss?», fragt Beatrice Umbricht aus Eschenz, die demnächst die Jagdprüfung absolviert. Sie fesselt die Kids mit Wild- und Waldkunde. Wie anspruchsvoll die Jagdhundehaltung ist, das zeigt Jäger Jürg Saxer, Neftenbach (früher Nussbaumen), mit seinem Wachtelhund. Spontan applaudieren die Kinder dem Hund, als er ein zuvor ausgelegtes Rehfell zurückbringt.

Scharfe Schüsse bleiben aus

Kinder und Jäger warten im Schatten und beobachten den Wachtelhund Jürg Saxer, der ein zuvor ausgelegtes Rehfell zurückbringt. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Drohneneinsatz fesselt ebenso, obwohl – weil der Boden zu einem warm ist – die Wärmebildkamera nicht richtig funktioniert. Die ungebrochene Aufmerksamkeit der Kinder darf als besonderes Kompliment an die pädagogischen Talente der Jäger angesehen werden. Vollgestopft mit enorm vielen Eindrücken gings zum Aser, so heisst das Essen. Inzwischen sind weitere Jäger eingetroffen. Vor dem Aufbruch zu den Hochsitzen erklingen die Jagdhörner. Dann geht's ans Abzählen: Zwölf Kinder, zwölf Jäger. Leiter Claus Ullmann gibt noch örtliche Vorsichtsweisungen durch.

«Aufpassen, dort hat es eine Bache mit Jungen.»

Luxus pur: Jedes Kind darf mit einem erfahrenen Jäger auf einen Hochsitz. Die Mädchen und Buben üben sich im Schweigen und Warten auf den Hochsitzen, weit verteilt in den Revieren. Weil das Wild bei solch warmer Luft, leichtem Wind eher spät aus dem Wald tritt, ist die Geduld der Kinder stark gefordert. Doch es hat sich gelohnt. Alle hatten «Anblick», so heisst es in der Jägersprache. Schauen, einfach schauen. Im Vorfeld haben sie festgelegt, dass der Jäger nur schiesst, wenn das Kind damit einverstanden ist. Es wurde nicht geschossen. Die glücklichen Rückmeldungen der Kinder, die glänzenden Augen: Das war der Dank.