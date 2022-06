Politikum «Beim Wie und Wo scheiden sich die Geister»: Schulraumerweiterung Mammern sorgt für hitzige Diskussionen Schulraumerweiterung im Röntgenblick: An der Versammlung in Mammern stand das Politikum im Fokus. Zwei Anträge aus der Einwohnerschaft wurden abgelehnt. Schule und politische Gemeinde arbeiten weiter am Architekturwettbewerb und wollen mit der evangelischen Kirchgemeinde baldmöglichst eine Lösung finden.

Der Pausen- und Fussballplatz Mammern steht derzeit im Mittelpunkt vieler Diskussionen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

«Danke für die vielen, vielen Wortmeldungen. Diese Diskussionen zeichnen unsere Gemeinde aus», sagte Gemeindepräsidentin Anita Dähler nach der rund anderthalb Stunden dauernden Gemeindeversammlung in Mammern vom Mittwochabend mit 62 Anwesenden von gesamthaft 400 Stimmberechtigten.

Viele Wortmeldungen und heisse Diskussionen standen beim Thema Schulraumerweiterung an. Dazu gab es einen traktandierten Antrag aus der Einwohnerschaft, vertreten durch Rahel Meier. Sie sagte:

«Wir stellen den Antrag an der Gemeindeversammlung, über folgendes Traktandum separat und geheim abzustimmen.»

Der Pausenplatz inklusive Fussballplatz dürfe nicht in den Perimeter des Architekturwettbewerbs aufgenommen werden. Ausserdem sei ihnen wichtig, die Möglichkeit eines Abbruches bestehender Gebäude nicht auszuschliessen – drei kleine Schulhäuser, Turnhalle und Trautheim. Begründet wurde der Antrag wie folgt: «Falls das Siegerprojekt auf dem Pausen- und Fussballplatz zu stehen käme, müssten wir das Projekt Schulraumerweiterung ablehnen.» Vorstellbar sei, dass es dann keine Mehrheit bei den Stimmbürgern von Mammern gäbe. Somit wären kostbare Zeit und Geld verloren gegangen.

«Wir möchten betonen, dass wir nicht gegen eine Schulraumerweiterung sind. Sie muss jedoch weitsichtig sein. Somit müssen auch bestehende Gebäude und deren weiterer Nutzen für die Schule hinterfragt werden.»

Anita Dähler, Gemeindepräsidentin Mammern. Bild: PD

Gemeindepräsidentin Anita Dähler und Gemeinderätin respektive Schulpräsidentin Monika Ribi Bichsel empfahlen, den Antrag abzulehnen. «Wird der Antrag erheblich erklärt, muss der Gemeinderat diesen Antrag prüfen und innert eines Jahres der Gemeindeversammlung vorlegen.» Jetzt gehe es um den noch auszuschreibenden Architekturwettbewerb. Und für diese Planung sollte die evangelische Kirchgemeinde Land als Perimeter doch noch zur Verfügung stellen. Für die Schulraumerweiterung braucht die Schule Land von der evangelischen Kirchgemeinde. Diese will jedoch ihr Land nur für einen Spielplatz abgeben, nicht für einen Neubau.

Perspektivenwechsel und Info im September

Monika Ribi Bichsel sprach von einem konstruktiven Austausch an Sitzungen mit der Kirchgemeinde. Man habe einen Perspektivenwechsel rund um das Ziel erreicht, und Architekt Ueli Wepfer werde alles in eine Machbarkeitsstudie einfliessen lassen, die am 28. September an einer Infoveranstaltung vorgestellt werde. Ribi Bichsel sagte:

«Ich habe erfreut festgestellt, dass alle der Schulhauserweiterung wohlwollend gegenüberstehen. Aber beim Wie und beim Wo, da scheiden sich die Geister.»

Monika Ribi Bichsel, Gemeinderätin und Schulpräsidentin. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Der Antrag würde bei der Planung einschränken, auch sei es nicht Aufgabe der Schule, Spielplätze zur Verfügung zu stellen. Gemeindepräsidentin Dähler befürchtet zudem eine Einschränkung beim Architekturwettbewerb. In der ausschweifenden Diskussion fragten sich Stimmbürger, ob der Kirchenrat bei den Perimetern in Mammern mitbestimmen dürfe, ob juristische Abklärungen etwas bringen, ob ein Baugesuch auf Land Sinn mache, welches einem nicht gehöre. Es brauche einen Raumplaner. Auf eine geheime Abstimmung wurde verzichtet. Die Erheblicherklärung wurde mit 39 Nein zu 17 Ja abgelehnt.

Auch der Antrag von Cedric Krauer, für den Spielplatz eine gleichwertige Kompensation zu sichern, wurde mit 32 Nein und 15 Ja abgelehnt. Gemeindepräsidentin Dähler versprach, dass alle Anliegen gehört und weitergetragen werden, damit sie im Wettbewerb Beachtung finden. Der Kreditantrag für den Wettbewerb soll am 23. November erfolgen.

Schönes Polster dank Gewinn Ohne Diskussion und mit grossem Mehr wurde die Jahresrechnung 2021 genehmigt. Diese weist bei einem Aufwand von 4,061 Millionen Franken einen Gewinn von 138’896 Franken aus. «Unser Eigenkapital beträgt 2,6 Millionen. Das ist ein schönes Polster», sagte Anita Dähler. Höhere Steuereinnahmen haben zum guten Ergebnis beigetragen, allein bei den Grundstückgewinnsteuern sind dies 74’500 Franken und bei der Quellensteuer 50'300 Franken. Nachgefragt wurde zum Betrag 15’000 Franken Denkmalpflege, der nun als Fondseinlage getätigt wurde. Die Revisoren forderten in ihrem Bericht, dass künftig zusätzlich ein professioneller Revisor unter Vertrag genommen wird. (kü)

An der Versammlung während einer Abstimmung mit Gemeindepräsidentin Anita Dähler am Rednerpult stehend. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Trauerspiel und Kampf gegen Windmühlen

Schulpräsidentin Ribi Bichsel informierte, dass die Schülerzahlen steigen. Derzeit sind es 64. Als Schwerpunkt bezeichnete sie die Projektgruppe «Zukünftiges Schulmodell der Primarschule Mammern». In der allgemeinen Umfrage wurde bemängelt, dass über das Baureglement und die Planungszonen noch nicht informiert worden sei. Und wie es mit den Erst- und Zweitwohnsitzen aussehe. Derzeit liege Mammern bei 23,1 Prozent. «Der grosse Schub Adler und Hubacker kommt erst», sagte die Gemeindepräsidentin.

Die Behörde müsse Land kaufen, wo nur möglich, sagte ein weiterer Stimmbürger. Und dann kam noch das Glasfaserthema aufs Tapet: Wer vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts mit der Swisscom den Vertrag abgeschlossen hatte, der ist nun im Besitz des Glasfaseranschlusses. Eine Klage wegen Wettbewerbsvorteile hat alles gestoppt. Dähler sagte: «Es ist ein Trauerspiel. Ich befürchte, es dauert noch lange. Es ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wir stehen ‹es bizzeli blöd da›.»