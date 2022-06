Pfyn Rassistische Parolen auf Informationstafel – Anwohnende kennen das Problem schon seit längerem «Kill Your Self Niger» steht auf einer Informationstafel des Stationenwegs Pfyn. Unbekannte haben sie am Wochenende verunstaltet. Das Problem sei nicht neu, sagen Anwohnende und Gemeinde.

Mit auffällig grüner Farbe haben Unbekannte einen rassistischen Ausdruck auf die Informationstafel gesprayt. Bild: zVg

Am Wochenende haben in Pfyn unbekannte eine Informationstafel des Stationenwegs des transitorischen Museums, eine Mauer und das Badihüsli mit grüner Farbe besprayt: «1879», «FCSG» und «KILL Your Self Niger». «Den Stationenweg gibt es seit 15 Jahren, wir hatten schon ab und zu solche Sprayereien. Einmal wurde eine Tafel auch mit einer Kleinkaliberwaffe beschossen», sagt Meszmer, Gründer des Museums. Er hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Ob die grüne Farbe entfernt werden kann oder die Tafel ersetzt werden muss, ist noch nicht klar. Ist Letzteres der Fall, würde es teuer: Die Emaille-Tafel kostet 7000 Franken.

Alex Meszmer, Künstler und Museumsbetreiber aus Pfyn. Bild: Andrea Stalder

Laut Meszmer gebe es immer wieder rassistische oder homophobe Sprayereien. Als persönlichen Angriff versteht er diese nicht, auch wenn die Tafel scheinbar gezielt ausgewählt geworden sei, da umliegende weisse Mauern unbesprüht geblieben seien. Auch Michael Roth, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, misst solchen Sprayereien nicht mehr Bedeutung zu als nötig. «Nicht jede Sprayerei hat einen tieferen Sinn oder zielt auf konkrete Personen», sagt er.

Beim transitorischen Museum und der benachbarten Primarschule komme es immer wieder zu Störungen, sagt Meszmer. «Besonders während der Coronapandemie zog der Schulhausplatz viele Jugendliche an. Sie haben Party gemacht und ab und zu mit Drogen gedealt.» Das sei für die Anwohnenden sehr mühsam gewesen, weshalb sie konsequent die Polizei informiert hätten. «Meistens waren die Jugendlichen aber schon weg, bevor diese da war.»

Bild: zVg Bild: zVg Der Schriftzug «FCSG» prangt auf dem Badihüsli in Pfyn, eine Mauer haben die Unbekannten mit der Jahreszahl 1879, dem Gründungsjahr des FC St. Gallens, versehen. Bild: zVg

Geteilte Meinungen zu Reglement

Seit Juni 2020 gibt es für das Schulareal eine Hausordnung, die etwa Feuer und Alkoholkonsum verbietet. Eine solche wünscht sich Meszmer auch für das restliche Areal. «Ein Reglement nützt nur, wenn man es auch durchsetzt», sagt Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin von Pfyn. Eine Tafel aufzustellen, reiche nicht.

«Die Jugendlichen sollen den öffentlichen Raum nutzen, aber wissen, wie sie sich zu benehmen haben.»

Jacqueline Müller, Gemeindepräsidentin von Pfyn. Bild: PD

Das könne beispielsweise mit einer aufsuchenden Jugendarbeit erreicht werden, die es in Pfyn noch nicht gibt, die Müller aber anstrebt. Sie weist darauf hin, dass auch junge Erwachsene von auswärts kämen und teilweise dubiose Sachen machten. «Das habe ich auch schon der Polizei gemeldet, dann hiess es: Pfyn sei kein Hotspot», sagt Müller.

Michael Roth sagt: «Aus Pfyn erhalten wir nicht mehr solche Meldungen als aus anderen Orten im Kanton.» Wenn aber immer wieder konkrete Meldungen aus einem Ort einträfen, führe die Polizei dort regelmässig zusätzlich Kontrollen durch. «Wir können aber nicht jederzeit bei jedem Ort patrouillieren.»