Gesamterneuerungswahlen Karin Grossglauser will Gemeindepräsidentin von Pfyn werden – ein Sitz im Gemeinderat bleibt vakant Für drei Vakanzen im Pfyner Gemeinderat in der kommenden Legislatur gibt es zwei Kandidaturen. Die Findungskommission hat absolut wählbare Kandidierende für das Präsidium (in der Person von Karin Grossglauser) und einen Gemeinderatssitz (Thomas Eugster) vorgeschlagen. Sie stellten sich an der Wählerversammlung den Stimmberechtigten vor.

Findungskommissionspräsident Markus Graf stellt Thomas Eugster und Karin Grossglauser Fragen. Bild: Manuela Olgiati

Gesucht ist neues Personal. «Wir haben 30 mögliche Kandidatinnen und Kandidaten angefragt und einige Absagen erhalten», sagte Findungskommissionspräsident Markus Graf. An der Pfyner Wählerversammlung von Ende letzter Woche in der Trotte stellten sich neue Kandidatinnen und Kandidaten den rund 50 Interessierten vor. Ein Sitz im Gemeinderat bleibt vorläufig vakant. Es werde weitergesucht. Graf fühlte den Kandidaten auf den Zahn.

Interessiertes Publikum in der Trotte. Bild: Manuela Olgiati

Nach dem angekündigten Rücktritt von Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller auf Ende der laufenden Amtsperiode stehen am 25. September die Gesamterneuerungswahlen für die Legislatur 2023 bis 2027 an. Als Gemeindepräsidentin kandidiert Gemeinderätin Karin Grossglauser. Nach 24 Jahren tritt Gemeinderat Walter Thürig nicht mehr an. Die Bisherigen Monika Sonderegger, Hansueli Ott, Roger Knuchel und Mathis Müller stellen sich zur Wiederwahl.

Sie ist Präsidentin des Gitarren- und Akkordeonclubs

Karin Grossglauser, amtierende Gemeinderätin und Präsidiumskandidatin Bild: Manuela Olgiati

Nebst Grossglauser als Kandidatin für das Gemeindepräsidium skizzierte der 33-jährige Thomas Eugster als Gemeinderatskandidat seine Motivation. Grossglauser, seit drei Jahren als Gemeinderätin für das Ressort Soziales und Gesundheit, sprach über ihre Erfahrung. Ein Bewerbungsgespräch vor so vielen Menschen sei dennoch speziell. Grossglauser ist 45 Jahre alt, geschieden und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Sie leitet den Akkordeon- und Gitarrenclub Pfyn und wohnt seit rund zehn Jahren in der Gemeinde. Die gelernte Bahnbetriebsassistentin arbeitet an der Pädagogischen Hochschule Thurgau. Diese Anstellung will sie kündigen, sollte sie gewählt werden. Grossglausers Motivation:

«Die Gemeinde Pfyn liegt mir am Herzen.»

Thomas Eugster, Gemeinderatskandidat. Bild: Manuela Olgiati

Thomas Eugster ist in Pfyn aufgewachsen, verheiratet und wohnt mit seiner Familie mit zwei Kindern in Aadorf. Die Familie wird jedoch im September nach Pfyn ins Elternhaus umziehen. Eugster arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum als Planer und Projektleiter in einer Holzbaufirma und 20 Prozent als Fachlehrer an der Berufsschule in Weinfelden. Eugster will durch ein Engagement im Gemeinderat der Gemeinde Pfyn «etwas zurückgeben». Aus seiner Sicht sei die Infrastruktur in Pfyn vollwertig. Wenn er an die Bewohner denke, stünde eine Gemeindefusion nicht zur Diskussion.

Auch ans Badigebäude denken

Politische Ziele will Grossglauser in einem starken Miteinander umsetzen. Rege Bautätigkeit bedeute Wachstum. Bei der Gestaltung des Badiweihers Frankrichli denke sie auch an das Badigebäude. Eugster sähe gerne eine Neugestaltung des VSP-Areals. Wenn über offene Jugendarbeit diskutiert werde, so habe auch die ältere Generation Bedürfnisse, gingen beide Kandidaten auf eine Frage aus dem Publikum ein. Zum Autobahnanschluss Felben–Pfyn schaltete sich Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller ein und erklärte, dass der Kanton eine Zweckmässigkeitserklärung erstelle mit Varianten für einen Halbanschluss und Vollanschluss, worauf die Gemeinde keinen Einfluss nehmen könne. Die Gemeinde setze sich ­dafür ein, den Strassenverkehr bereits beim Ortseingang sinnvoll auf sichere Durchfahrten zu lenken, sagte Müller.