Open-Air-Event Bezaubernde Aussicht inklusive: Am Wochenende vom 16. und 17. Juli steht das Diessenhofer Rheinfest auf dem Programm Die grösste Open-Air-Party der Region Unterthurgau geht kommendes Wochenende direkt am Rhein in Diessenhofen über die Bühne. Die Pontoniere haben wiederum für Jung und Alt ein kulinarisch und musikalisch vielfältiges Programm auf die Bühne gestellt.

Fest mit Flussblick: am Rheinfest 2017. Bild: Andrea Stalder

Am Anfang stand die Idee, ein Wiesen- und Wasserfest auszutragen. Das war 1928. Eine Fahnenweihe kam aber noch dazwischen. Im Jahr 1937 ging dann das erste Rheinfest über die Bühne, damals organisierten es die Diessenhofer Pontoniere noch zusammen mit der Stadtmusik. Heute ist das Rheinfest der Pontoniere die grösste Open-Air-Party in der Region Unterthurgau. Kommendes Wochenende – Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juli – geht es wieder über die Bühne. Und das Programm präsentiert sich kunterbunt, für Jung und Alt.

Zwei Tage und zwei Nächte lang

Der Festplatz liegt direkt am Rhein, wie immer ist der Eintritt zum ganzen Fest frei. Am Samstag geht es um 16 Uhr auf dem Hauptfestplatz, der Schlagerinsel und im Fischzelt los und dauert bis 4 Uhr. Am Sonntag ist um 10 Uhr Festbeginn, fertig ist um 23 Uhr. Auf drei Bühnen wird einem vielfältige musikalische Unterhaltung geboten. Auch kulinarisch kommt niemand zu kurz mit Felchenfilets im Bierteig nach Pontonierart, Pontonierspiess mit Rettich und Pommes, Steaks, Würsten und noch viel mehr. Es gibt Schiessbuden und eine Tombola. Für die Jungen und Junggebliebenen öffnen die Ankerbar mit DJ-Unterhaltung sowie die Surfer's-Bar.

Am Samstag bespielen DJ Letz Fetz mit Musik für jedes Alter und die bekannte deutsche Partycoverband Allgäuwild – Motto «Musik von Lack bis Leder», also von Oberkrainer bis Rock – die Hauptbühne. Da geht es definitiv rund. Getanzt werden kann mit Rheinsicht. Für Sonntag sind die See-Dur Musikanten mit böhmischer Blasmusik, Boogie, Swing, Dixieland und alten Schlagern sowie die bekannt-beliebten Seerugge Feger auf der Bühne.

Shuttlebus fährt in der Nacht

Die Veranstalter empfehlen, mit dem ÖV anzureisen. Parkplätze sind signalisiert, aber nur in beschränkter Anzahl vorhanden. Vom Bahnhof Diessenhofen erreicht man das Festgelände in weniger als zehn Minuten. Für den Heimweg steht ein Gratis-Shuttledienst zum Bahnhof Diessenhofen und zu den Parkplätzen zur Verfügung.