Nachfolge Neue Pächter gesucht: Nach 14 Jahren verlassen Uschi Siegwart und Stefan Schlegel die Badi Steckborn Die Stadt Steckborn sucht Nachfolger für Uschi Siegwart und Stefan Schlegel, die während 14 Jahren die Badeanstalt Steckborn gepachtet hatten. Wegen des Knatschs um die Dauercamper sei die Kündigung allerdings nicht erfolgt, heisst es von Siegwart. Aber auch diesbezüglich gibt es Veränderungen: Die Pachtzinse kosten künftig 800 Franken mehr.

Blick von oben auf die Badeanstalt Steckborn inklusive Campingplatz. Bild: Donato Caspari (21.04.2021)

Nach 14 Jahren ist Schluss. Uschi Siegwart und Stefan Schlegel haben den Pachtvertrag für die Badeanstalt Steckborn bei der Stadt gekündigt. Seit einiger Zeit sorgt der Campingplatz der Badeanstalt für Schlagzeilen. Ende 2021 hiess es, dass die Dauercamper Platz für temporäre Mieter machen müssen. Ein Schock für die Betroffenen. Daher haben im März dieses Jahres zwischen den Dauercampern und den Verantwortlichen der Stadt Aussprachen stattgefunden. Mit dem Resultat, dass vorerst keine Kündigungen ausgesprochen werden, bis weitere Abklärungen abgeschlossen sind.

Mit dem Hin und Her bezüglich der Dauercamper habe ihre Kündigung des Pachtvertrags aber nichts zu tun, versichert Siegwart. «Wir haben einfach keine Kraft mehr», sagt sie. «Es ist eine harte Arbeit, wir machen 14-Stunden-Tage und wir werden älter, der Körper meldet sich.» Ausserdem fügt sie an, dass die Arbeit in dieser Branche nicht einfacher wird, Personal sei schwierig zu finden. Trotzdem gibt es für Siegwart rückblickend mehr Positives als Negatives. Als Beispiel nennt sie die schöne Lage, dass nie etwas Schlimmes passiert ist und sie stets freundliche Gäste betreuten. Darunter auch viele Stammgäste, «die uns die Treue hielten».

Nachfolger tritt die Saison 2023 an

Für die Stadt Steckborn gilt es nun, auf die Saison 2023 einen neuen Pächter zu suchen. Die geschaffene Arbeitsgruppe «Badi Camping» nutzt diese Gelegenheit zur Ausarbeitung eines neuen Pachtvertrags sowie einer Anpassung der Leistungsvereinbarung. Anschliessend gibt es eine öffentliche Ausschreibung. Für Siegwart und ihren Partner endet per Ende Jahr eine strenge Zeit. «Ich werde auch wieder arbeiten müssen, was aber genau, weiss ich noch nicht», sagt sie. Der Abschied werde sicher emotional, ein «Badichind» bleibe sie aber, sagt Siegwart und fügt mit einem Lachen an:

«Jetzt kann ich mal als Gast in die Badi. Das wird sicher ein spezielles Erlebnis.»

Der Campingplatz in Steckborn mit Blick auf den See. Bild: Nana Do Carmo

Für die Camperinnen und Camper gibt es noch weitere Veränderungen. Wie der Medienmitteilung der Stadt zu entnehmen ist, habe ein Vergleich mit anderen Campingplätzen aufgezeigt, dass der Pachtzins in Steckborn seit Jahren nicht mehr marktüblich sei. Der Stadtrat hat sich für eine Erhöhung des Pachtzinses um 800 Franken entschieden. Die Kosten für die Pacht eines Platzes mit direkter Seelage liegen neu bei 2300 Franken pro Jahr und ohne direkte Seelage bei 2000 Franken. Den Pächterinnen und Pächtern ist eine Änderungskündigung zugestellt worden.

Die Erhöhung des Pachtzinses hat auch damit zu tun, dass viele Bereiche der Badi Camping sanierungsbedürftig sind, unter anderem die Nasszellen, das Kinderbädli und die Steganlage. Um das Gebiet ganzheitlich zu betrachten, hat sich der Stadtrat mit der Arbeitsgruppe Badi Camping für eine strategische Planung über das ganze Areal entschieden. Mit diesen Ergebnissen können dann einzelne Teilbereiche weiterentwickelt und saniert werden. Den Auftrag für die strategische Planung haben der Zürcher Architekt Marc Ryf und der Frauenfelder Landschaftsarchitekt Matthias Biedermann erhalten.

Die Stadt Steckborn strebe eine Lösung ohne Kündigungen ihrerseits an, da sie nun mit Pachtkündigungen seitens der Dauercamper rechnet. Die gekündigten Plätze stehen voraussichtlich ab der Saison 2024 für touristische Camper zur Verfügung.