Musik Rockmusik zum Auftakt: Erste Pfyner Music Night kam gut an Am Samstagabend fand in der Reithalle der Lenherr Sportpferde die Pfyner Music Night an. In der Halle trainieren die erfolgreichen Reiter Tiggy und Jürg Lenherr regelmässig. Ihr Sohn, Jamie, spielte am Event mit der Band «Flash» Rockmusik.

Die Besucherinnen und Besucher tanzen zur Musik der Rockband «Flash». Bild: Manuela Olgiati

Fritz Pfändler, Eventmanager Bild: Manuela Olgiati

Die Reithalle gehört zum «Geschäft», sagte Fritz Pfändler, Eventmanager der Pfyner Music Night. Mit zwei Stunden Rockmusik der Jugendband «Flash» startete der Event am Samstagabend in der Reithalle der Lenherr Sportpferde. Party machen, wo sonst geritten wird Drei Formationen, jede mit eigenem Musikstil und Konzertteil. Für alle Musikgeschmäcker war etwas dabei. Der Liederkranz vom Ottoberg stimmte unter der Leitung des Dirigenten Roland Uhl vielsprachige Lieder an. Bei Entertainer Raimund Mierer, der alte Hits präsentierte, kam Nostalgie auf.

Jamie und Tiggy Lenherr Bild: Manuela Olgiati

Zur Band «Flash» gehört Jamie Lenherr. Der 12-jährige Rockmusiker ist der Sohn von Jürg und Tiggy Lenherr. Er ist ehemaliger Springreiter und sie amtierende Schweizermeisterin in Dressur.

Jürg Lenherr, Springreiter Bild: Manuela Ogliati

Die Reithalle, der Veranstaltungsort der Music Night, ist ihr täglicher Trainingsort. Das Ehepaar sagte: «Wir sind stolz, unserem Sohn eine Plattform für seine Musik zu geben.» Nebst Jamie an der Gitarre gehören die 14-jährigen Leadsängerin Kim Giuliana Gygax, der 14-jährigen Schlagzeuger Veljko Nikoliċ und dessen Vater, Bassist Srdjan Nikoliċ der Band «Flash» an. Sie lockten am Samstagabend das Publikum aus den Reserven: Bald tanzten die Gäste ausgelassen mit. Bekannte treffen sich, plaudern und wippen zur Musik.