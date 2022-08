Musik Mit der Jugendmusik Islikon-Kefikon musikalisch in die Welt von Walt Disney eintauchen Am Samstagabend trat die Jugendmusik Islikon-Kefikon unter dem Motto «Walt Disney» in der Mehrzweckhalle Gachnang auf. Ganz gemäss dem Motto «Walt Disney» erklang «Hakuna Matata» oder Lieder aus «West Side Story».

Die Musikerinnen und Musiker auf der Bühne, ganz dem Motto gemäss gestaltet. Bild: Manuela Olgiati

In der Gachnanger Mehrzweckhalle eröffnete die Jugendmusik Islikon-Kefikon (JMIK) unter der Leitung des Dirigenten Alexander Kübler den Unterhaltungsabend mit «The Disney Fanfare». Es folgten «Selection from Up» und Medleys aus dem Disneyland. Das nicht ohne Grund: Der Auftritt vom Samstagabend stand unter dem Motto «Walt Disney».

35 Musikantinnen und Musikanten der Jugendmusik JMIK, im Alter von 12 bis 21 Jahren, präsentierten in passenden Kostümen ein unterhaltsames und humorvolles Programm. «Bravo!», erklang es immer wieder aus dem voll besetzten Saal. Viele Besucherinnen und Besucher lobten die musikalischen Leistungen auf hohem Niveau. Charmant und mit viel Hintergrundwissen moderierte die Musikantin Helena Maeder den Abend.

Was wäre Disneyland ohne die passende Musik an jeder Ecke – nach der Pause stimmt die JMIK das Lied «Hakuna Matata» aus dem Film «König der Löwen» an. Gespielt wurde auch «America» aus dem Film «West Side Story». Dank Paraden und Theaterszenen konnte sich das Publikum ganz und gar der Atmosphäre hingeben.

Die Mitglieder der Jugendmusik Islikon-Kefikon bei ihrem Auftritt. Bild: Manuela Olgiati

Musik für jedes Alter

Die Jugendmusik Islikon-Kefikon besteht seit 1983 und zählt rund 65 Kinder und Jugendliche als Mitglieder. Die JMIK ist eine Untersektion des Musikvereins Islikon-Kefikon, die den musikalischen Nachwuchs fördert. «Wir legen bei unserer Ausbildung viel Wert darauf, bereits nach einem Jahr in einem Ensemble zu spielen», sagte Livio Felix, der Präsident der Jugendmusik Islikon-Kefikon. Die jungen Musikantinnen und Musikanten brillieren mit einem erstaunlichen Repertoire. Begeistert feiern die Besucherinnen und Besucher auch den Auftritt der Jüngsten, den «Musicolinis». Die Mädchen und Buben im Alter von 8 bis 12 Jahren hatten unter der Leitung des Dirigenten Andrea Spescha ein eigenes Konzert eingeübt.

Zur Vorbereitung dieser Abendunterhaltung haben über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendmusik Islikon-Kefikon eine Woche im Musiklager in Elm, einem Dorf im Kanton Glarus, verbracht. Dazu übten sie bis zu sieben Stunden pro Tag die Literatur ein und entwarfen das Rahmenprogramm passend zum Motto des Abends. Die Jüngsten haben ausserdem die Dekoration des Saales gestaltet.