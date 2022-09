Programm:

Ensemble Astera; So., 25. Sept., 17 Uhr

Les Passions de L'Âme; So., 23. Okt., 17 Uhr

Quartett Consonances; So., 20. Nov., 17 Uhr

Geneva Brass; Mi., 28. Dez., 17 Uhr

Ensemble Tritonus; So., 12. Feb., 17 Uhr

Winterthurer Vokalensemble; So., 12. Mär., 17 Uhr

Alle Infos unter: www.kultur-paradies.ch