Musik Fürs Finale hat es für Rapper Kilian Mizrahi nicht gereicht doch: «Dieser Contest hat mich und meine Community zusammengeschweisst» Kilian Mizrahi konnte sich nicht für das Finale qualifizieren. Doch auf den Hinterthurgauer Rapper warten bereits neue Projekte.

Rapper Kilian Mizrahi aus Sirnach. Bild: PD

Kilian Mizrahi aus Sirnach hat sich für den Musikwettbewerb CokeStudio Soundcheck für das Halbfinale qualifiziert. Bis am vergangenen Samstag konnte dabei für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer online abgestimmt werden. Die vier Newcomer Acts mit den meisten Stimmen kamen dann ins Finale. Für Mizrahi hat es nicht gereicht.

«Ich denke, es liegt daran, dass die Künstler, die ins Finale eingezogen sind, einfach schon eine grössere Community mitgebracht haben», sagt der Sirnacher und ergänzt:

«Da ist es mit meinen 1000 Followern schwierig, jemanden zu schlagen mit doppelt oder zehnfach so vielen Followern.»

Natürlich sei das für den 25-Jährigen schade, es nicht in das Finale geschafft zu haben, auf der einen Seite sei das aber kein Grund, um Trübsal zu blasen.

So merkt Mizrahi an, ist er dankbar für die Erfahrung, die er beim Wettbewerb sammeln konnte. «Dieser Contest hat mich und meine Community zusammengeschweisst. Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Leute hinter mir stehen und mich unterstützen. Das stärkt auch mein Selbstvertrauen und meine Motivation, die ganze Sache weiterzuziehen.» Weiter sei für Mizrahi klar, seine musikalische Reise werde weitergehen.

So tritt Mirzahi am 29. September mit seinen Kollegen Alan Swatch, Riskô und Rullo an der WEGA auf. Danach folgt neue Musik. So habe sein Kamerateam und der Sirnacher ein neues Musikvideo gedreht, welches bald erscheinen wird. Und am 5. November steht für Mirzahi im Hallenstadion das Finale für den Rapcity Contest an.