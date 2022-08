Mobilfunk Entscheid über den Entscheid des Entscheides liegt vor: Verwaltungsgericht hebt DBU-Beschluss zur umstrittenen Mobilfunkantenne in Steckborn auf Salt Mobile SA plant seit Jahren den Bau einer Handyantenne am Buchenweg in Steckborn direkt neben dem Kindergarten Zelgi. Das juristische Verfahren erhält einen neuen Dreh, nachdem das Verwaltungsgericht den Entscheid des Departements für Bau und Umwelt kippt.

Auf dem Dach des Wohnhauses neben dem Kindergarten Zelgi ist seit 2018 der Bau einer Salt-Mobilfunkantenne geplant. Bild: Andrea Stalder (Steckborn, 05.02.2018)

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Die geplante Mobilfunkantenne am Buchenweg in Steckborn schreibt weiter Schlagzeilen. Denn laut Mitteilung des Stadtrates von Steckborn hat das Verwaltungsgericht des Kantons mit Entscheid vom 6. Juli entschieden, dass die Beschwerde gutgeheissen und damit der Entscheid des Departements für Bau und Umwelt (DBU) vom August 2020 aufgehoben wird.

Was ist passiert? – 2018 reichte die Salt Mobile SA bei der Stadt Steckborn ein Baugesuch für den Bau einer weiteren Mobilfunkantenne am Buchenweg 1 ein. Pikant: Die Liegenschaft liegt inmitten des Wohnquartiers und direkt neben dem Kindergarten Zelgi. Daraufhin werden Anwohner aktiv und beim Stadtrat vorstellig. Dieser lehnt ein erstes Baugesuch ab. Allerdings nicht wegen der Sammelklage, sondern weil Salt im Gesuch einen formellen Fehler begangen hat.

Umstrittene Pläne für Mobilfunkantenne in Steckborn

Wegen der umstrittenen Baupläne sammelt die Interessengemeinschaft (IG) Gesunder Mobilfunk Unterschriften, während die Gesuchstellerin ihre Eingabe überarbeitet und das Baugesuch erneut bei der Steckborner Bauverwaltung einreicht. Im März 2019 überreichen die Vertreter der IG Gesunder Mobilfunk rund 800 Unterschriften von Anwohnern und übergeben sie der Stadt. Damals sagte jemand der Standortgegner:

«Es gibt keinen Grund für eine weitere Antenne inmitten eines Wohngebiets.»

Der Stadtrat stellt sich hinter die Anwohner und sagt im zweiten Anlauf erneut Nein zur geplanten Handyantenne. Der damalige Stadtpräsident Roman Pulfer betonte damals: «Wir haben das Baugesuch im Stadtrat eingehend beraten und sind zum Schluss gekommen, dass wir den Schutz der hohen Anzahl potenziell betroffener Einwohner vor Beeinträchtigungen sowie vor ideellen Immissionen und das Landschafts- und Ortsbild höher gewichten als die privaten Interessen der Mobilfunkbetreiberin.» Nebst dem Kindergarten Zelgi liegt auch die Primarschule Hub im Umkreis von 200 Metern.

Im Herbst 2020 heisst das DBU einen Rekurs von Salt gut, dass der Stadtrat das zweite Gesuch hätte bewilligen müssen. «Damit besteht ein Rechtsanspruch auf Bewilligung des Vorhabens», sagte DBU-Generalsekretär Marco Sacchetti im September 2020 gegenüber dieser Zeitung. Der Stadtrat verzichtet damals auf einen Weiterzug zur nächsten Instanz. Die IG Gesunder Mobilfunk und weitere Beschwerdeführer hingegen sorgen Anfang 2021 dafür, dass das Verwaltungsgericht sich dennoch mit dem Fall beschäftigen muss.

Anfragen bleiben mehrheitlich ergebnislos

Bis jetzt. Denn nun liegt der Entscheid über den Entscheid des Entscheides vor. Das Verwaltungsgericht heisst die Beschwerde gut, womit der DBU-Beschluss aufgehoben wird. Somit wäre die Ablehnung des Steckborner Stadtrats fürs zweite Salt-Baugesuch rechtens, aber womöglich nicht der Weisheit letzter Schluss.

Anfragen über juristische Einschätzungen, allfällige Rechtsmittel und mögliche Verfahren beim Bundesgericht als nächsthöhere Instanz sind beim Verwaltungsgericht, bei Salt und der Stadt Steckborn hängig. Auch die federführenden Personen der IG Gesunder Mobilfunk reagieren auf Anfrage nicht. Beim DBU heisst es von Generalsekretär Marco Sacchetti auf Anfrage, dass das Departement den Entscheid des Verwaltungsgerichts als Vorinstanz nicht anfechten könne. Sacchetti schreibt:

«Das ist nur in Spezialfällen möglich. Solche sind hier nicht relevant.»

Der Stadtrat schreibt in seiner Mitteilung weiter, dass er an seiner Sitzung vom 9. August entschieden habe, auf den Weiterzug ans Bundesgericht zu verzichten und den vom Verwaltungsgericht gefällten Entscheid zu akzeptieren, «dass keine Baubewilligung an die Salt Mobile SA erteilt werden kann».