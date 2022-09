Mittelalter Kakerlakenrennen, Mäuseroulette und Barfuss durch den Schlamm: Das bot der Pfyner Mittelaltermarkt Ziemlich realistisch mit Geigenklängen und tierischen Attraktionen kam der Mittelaltermarkt in Pfyn am Wochenende daher. Die Veranstaltung möchte Einblick ins damalige Leben geben.

Auch mit Honigwein lässt sich anstossen. Bild: Andrea Stalder

Die Musik der Geigerinnen auf dem Marktgelände. In der Festwirtschaft gibt es Zeit für Gespräche. Am Samstag kommen gegen 1000 Besucherinnen und Besucher an den Mittelaltermarkt.

Der leichte Regen am Mittag hat den Boden auf der Wiese aufgeweicht: Händler gehen barfuss im langen Gewand durch den Schlamm. Ein buntes Volk gibt am historischen Markt Einblick in vergangene Zeiten. Ein Fellhändler erzählt vor einheimischem Publikum von Wärme. Dieses zieht mehrere Runden durch die Marktstände.

Ein Ehepaar aus dem Kanton Bern, auf der Durchfahrt, legt einen Halt ein. Am Gerbestand gibt es Spiele. «Machen Sie mit beim Kakerlakenrennen mit madagassischen Fauchschaben», sagt die Frau im langen Gewand. Beliebter bei den Besuchern ist allerdings das Bogenschiessen und Mäuseroulette.

Jan Widmer ist Organisator des Mittelaltermarktes. Bild: Andrea Stalder

Am «All Artia» sind auch Pferde mit ihren Reitern zu bewundern, die ihre Schiessfertigkeit mit Pfeil und Bogen hoch zu Ross demonstrieren. Organisator Jan Widmer ist begeistert von der Vielfalt der vierten Ausgabe. Er sagt: «Mit meiner Frau und den beiden Söhnen geniessen wir eine friedvolle Auszeit.» Der Mittelaltermarkt zeige das damalige gesellschaftliche Leben.

Auch ein Wechsel von Identitäten, historische Namen. Lük, der Parkeinweiser sagt: «Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin hilft dem Nachbarn.» Mit diesem speziellen Hobby komme man schnell mit anderen Leuten in Kontakt.

Pelze gehören ebenfalls zum Angebot Bild: Andrea Stalder

Goldschmiedin Denise aus dem Kanton Wallis lobt den Veranstalter und die familiäre Atmosphäre. Eine Handleserin ist vor Ort. Antonella Plüss ist im echten Leben eine diplomierte Handanalytikerin. Stefan Brunners Beruf ist der des Gärtners. Auf «All Artia» hat er eine Werkstatt eingerichtet und schnitzt Bogen aus Holz. Die Gewänder aus Leinen hat Brigitte Herzog aus Homburg gefertigt. Derweil sitzt Wilhelm von Bechburg am Tisch unter dem Zeltdach und isst Met. Dazu trinkt er mit seinem «Gefolge» Honigwein.