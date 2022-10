Lokalpolitik Drei Neue sorgen in Stettfurt für eine Kampfwahl um Gemeinderatssitze – Gemeindepräsidium bleibt Sololauf Am 27. November bestimmen die Stimmberechtigten von Stettfurt ihre politische Behörde für die neue Legislatur. Mit Ueli Bachofen und Peter Reithaar stellen sich zwei amtierende Gemeinderäte nicht mehr auf, drei neue Kandidierende spienzeln auf ihre Sitze. Für Markus Bürgi im Gemeindepräsidium gibt es derweil keine offizielle Konkurrenz.

Der für einmal wolkenverhangene Sonnenberg neben Stettfurt. Bild: Olaf Kühne

Die Spannung steigt am Sonnenberg. Am 27. November gehen in Stettfurt die Gesamterneuerungswahlen für die neue Legislatur 2023 bis 2027 über die Bühne. Unangefochten als einziger offizieller Kandidat fürs Präsidium steht der Bisherige Markus Bürgi auf der Namenliste. Am Montag ist die Frist für die Aufnahme auf die offizielle Wahlliste abgelaufen.

Markus Bürgi, Gemeindepräsident Stettfurt. Bild: Benjamin Manser

Spannung garantiert in Stettfurt indes die Erneuerung der vier weiteren Gemeinderatssitze, wovon zwei durch die angekündigten Abgänge von Vizegemeindepräsident Ueli Bachofen (seit 2007) und Gemeinderat Peter Reithaar (seit 2012) frei werden.

Frauenmehrheit im Gemeinderat möglich

Nebst den beiden Bisherigen Rainer Borcherding (Architekt, seit 2015) und Anne-Cécile Schmid-Wismer (Kauffrau, seit 2018), die sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen, kandidieren Andrea Streckeisen Bieri (Kauffrau, mit Jahrgang 1967), Rebekka Tanner (Hausfrau, 1982) und Urs Sträuli (Mitglied Geschäftsleitung, 1969). Mit den drei Frauen von insgesamt fünf Kandidierenden könnte am Sonnenberg ab Juni 2023 eine Frauenmehrheit im Gemeinderat entstehen.

Zumindest bei der Wahl der vier Gemeinderäte haben die «Stöpferter» also die Wahl und die Qual. Nebst den auf der offiziellen Namenliste aufgeführten Personen können auch andere gewählt werden. Und die Stimmberechtigten wählen ebenso die Vertreter und Suppleanten in der Rechnungsprüfungskommission und im Wahlbüro für vier weitere Jahre.

Podiumsdiskussion im Tscharnerhaus

Um die Kandidierenden vorzustellen und zu befragen, organisiert der Gemeindeverein Stettfurt am Donnerstag, 1. November, eine öffentliche Informationsveranstaltung zu den bevorstehenden Gesamterneuerungswahlen, wie Vereinspräsident Gianni Lauretani in einer Einladung schreibt. Der von ihm und Kantonsrätin Nicole Zeitner moderierte Anlass im Tscharnerhaus beginnt um 20 Uhr.