Lokalpolitik 400’000 Franken für die Erschliessung: Schlatt investiert in verfügbares Bauland An der Gemeindeversammlung im Gemeindehaus in Schlatt nehmen die 73 anwesenden Stimmberechtigten die Jahresrechnung 2021 an und genehmigten einen Kredit von 400’000 Franken für die Baulanderschliessung in der Blumenau.

Diese Wiese mit dem Flurnamen Blumenau wird für eine Überbauung erschlossen. Bild: Dieter Ritter

Die Eigentümer einer Wiese in Unterschlatt mit dem Flurnamen Blumenau beabsichtigen, ihre Parzelle in naher Zukunft zu überbauen. Die Gemeinde gibt daher die Erschliessung mit Frischwasser, Abwasser und Strom von der Frauenfelderstrasse her in Auftrag. Sie hat dafür der Gemeindeversammlung vom Montagabend im Gemeindehaus in Schlatt vor 73 Stimmberechtigten einen Kredit von 400’000 Franken beantragt.

Es ist ein Vorschuss. Die Erschliessungskosten tragen grösstenteils die Landeigentümer. Gemeindepräsidentin Marianna Frei sagte:

«Die Gesamtsanierung der Frauenfelderstrasse wird Ende Jahr oder Anfang des nächsten Jahres in Angriff genommen. Das ist der ideale Zeitpunkt für die Erschliessung.»

Marianna Frei, Gemeindepräsidentin Schlatt. Bild: Dieter Ritter

Von der Frauenfelderstrasse, gegenüber dem alten Schulhaus, bis zu den Bauparzellen, lässt die Gemeinde eine Strasse bauen. Reto Vetter, im Gemeinderat für Umweltfragen zuständig, erklärte das Projekt. Es soll eine 86 Meter lange Sackgasse mit Wendemöglichkeit geben. Sie kostet rund 145’000 Franken. Drei Viertel davon werden über Anstösser-Beiträge weiter verrechnet. Der Anteil der Gemeinde wird voraussichtlich 36’000 Franken betragen.

Im Plenum folgten lebhafte Diskussionen. Dabei ging es um die mangelnde Sicherheit für Kinder, besonders bei der Querung der Frauenfelderstrasse. «Das ist Sache des Kantons», stellte Frei fest. Schliesslich genehmigte die Versammlung den Kredit mit lediglich drei Gegenstimmen.

Reto Vetter, im Gemeinderat für Umweltfragen verantwortlich, erklärt neben Gemeindepräsidentin Marianna Frei das Projekt Blumenau. Bild: Dieter Ritter

Doppelt so hohe Entschädigung wegen Unwetter

Die Rechnung 2021 weist einen Ertragsüberschuss von rund 180’000 Franken aus. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 69’000 Franken. «Das erfreuliche Ergebnis ist auf eine Wertberichtigung des Finanzvermögens und auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen», sagte Dominique Bossert, im Gemeinderat verantwortlich für die Finanzen.

Gemeinderätin Dominique Bossert erläutert die Details zur Jahresrechnung 2021. Bild: Dieter Ritter

Die Steuereinnahmen waren um rund 187’000 Franken höher als budgetiert. Dem Mehrertrag stehen gestiegene Aufwendungen gegenüber. Die schweren Unwetter im Juni und Juli beschädigten Gebäude, Strassen, Bäume und das Abwassernetz. Sie verursachten Kosten von 340’000 Franken. Davon übernahm die Gebäudeversicherung 80’000 und der Kanton 13’500 Franken.

Die Gemeinde musste der Feuerwehr 83’000 Franken Entschädigungen zahlen, doppelt so viel wie in anderen Jahren, und sie kaufte Sandsäcke, Wassersauger und Pumpen. Mehrkosten entstanden auch aus Preiserhöhungen beim Energieankauf. Es mussten rund 170’000 Franken aus dem Spezialfinanzierungsfonds entnommen werden.