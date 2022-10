Lokalgeschichte Ganz viel Nostalgie: Ortsmuseum Matzingen zeigt historische Radio- und TV-Geräte der Frauenfelder Firma Habersaat Die kürzlich eröffnete Sonderausstellung des Ortsmuseums Matzingen trägt den Titel «Radio und TV im Wandel der Zeit». Die rund 40 historischen Leihgaben stammen aus der Sammlung der Frauenfelder Firma Habersaat. Mit Hilfe der Exponate wird einem die Geschichte des ersten Massenmediums vermittelt.

Raritäten aus der Sammlung Habersaat im Ortsmuseum Matzingen. Bild: Manuela Olgiati

Das ist ein visuelles Erlebnis. Die alten Maschinen sind wahrhaft eine Schau. Die neue Sonderausstellung im Ortsmuseum Matzingen widmet sich dem Thema «Radio und TV im Wandel der Zeit». Museumspräsident Elmar Bissegger sagt:

«Viele verbinden das Radio mit Erinnerungen an die Eltern und Grosseltern.»

Das Museumsteam mit Arthur Eberle, Odette Eberle, Thomas Gretler und Präsident Elmar Bissegger. Bild: Manuela Olgiati

Am Mittagstisch hiess es: «Pssst, die Nachrichten kommen.» Still sein während einiger Minuten, das ist beim Rundgang durch die Museumsräume mit einem imposanten Stelldichein an historischen Geräten möglich.

Die aktuelle Sonderausstellung im Matzinger Ortsmuseum. Bild: Manuela Olgiati

«Die Geräte haben wir im Estrich der Firma Habersaat in Frauenfeld aufgestöbert», sagt Bissegger weiter. Er sei dem Eigentümer Stefan Habersaat und seinem Mitarbeiter Peter Schönholzer dankbar für die rund 40 Leihobjekte. Bissegger und sein Museumsteam haben die Geräte gereinigt und passend platziert. Sehr zur Freude der Besucher, die sich auch für Technik interessieren. Einige Geräte konstruierten frühere Besitzer selber aus einzelnen Teilen. Kästen aus Nussbaumholz mit Antennenkonstruktionen sind zu bewundern. Da gibt es Trichter- und Bakelit-Lautsprechern zu bewundern. Die jüngsten Exponate stammen aus den 1980er-Jahren.

Ziel der Ausstellung: Informieren und unterhalten

Ein Blick ins Ortsmuseum Matzingen. Bild: Manuela Olgiati

Seit seinen Anfängen nutzen die Menschen das erste Massenmedium der Welt, um sich zu informieren und zu unterhalten. Die Radiogeschichte geht über 100 Jahre zurück. In den 1920er-Jahren, so ist auf einer Tafel im Museum nachzulesen, war Radiohören Neuland. Die ersten Radiosendungen der Lausanner Flugfunkstation Champ-de-L’Air ging über den Äther.

Historische Radio- und TV-Geräte im Matzinger Ortsmuseum. Bild: Manuela Olgiati

Die beiden Weltkriege machten Rundfunk bekannt. Das Militär nutzte die Weiterentwicklung von Sende- und Empfangstechnik, Regierungen warben um Stimmen. Legendär war der Landessender Beromünster, über dessen Mittelwellen-Frequenz der Historiker Jean Rodolphe von Salis während des Zweiten Weltkriegs wöchentlich die «Weltchronik» sendete. Das Museum illustriert die Radiogeschichte auch mit Texten, das «Bettmümpfeli» inklusive. Man erinnere sich an die kleinen Gutenachtgeschichten.