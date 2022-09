Lebensmittel «Schwachstellen gefunden»: Nach dem Listerien-Fall mit kontaminiertem Räucherfisch im Kundelfingerhof in Schlatt bleibt Schaden von einer Viertelmillion Nach dem Listerien-Vorfall im Kundelfingerhof in Schlatt gelangen die Räucherfische wieder zurück ins Verkaufsregal. Geschäftsführer Martin Junker über den Schaden, Massnahmen und wie das Vertrauen der Kundschaft zurückgewonnen werden soll.

Ein Mitarbeiter prüft die Räucherfische. Bild: PD

Die Thurgauer Räucherfische kommen zurück in die Verkaufsregale. Der Kundelfingerhof in Schlatt liefert nach der Listerien-Kontamination im Juli seit dieser Woche wieder Räucherfische aus, nachdem der Vertrieb bis zum grünen Licht des kantonalen Laboratoriums während fast zwei Monaten stillgestanden ist. Im Betrieb herrschte allerdings Hochbetrieb, wie Geschäftsführer Martin Junker erzählt. Er sagt:

«Wir haben Hunderte Laborproben genommen, alles desinfiziert und dekontaminiert.»

Martin Junker, Geschäftsführer Kundelfingerhof. Bild: PD

Für einzelne Kontrollen an Maschinen haben die Verantwortlichen sogar Techniker einfliegen lassen. Zurück bleibt ein finanzieller Schaden von einer Viertelmillion Franken, wobei ein Teil der Kosten für die sofortige Rückholaktion von Versicherungen gedeckt ist. Zum Vergleich: Mit rund 300 Tonnen verkauftem Fisch resultiert im Kundelfingerhof ein Jahresumsatz von rund 3 Millionen Franken.

Junker und seine Mitarbeitenden sind glücklich, dass die Schwachstellen gefunden und ausgemerzt wurden. «Es war ein tolles Gefühl, nach der Entwarnung des Labors wieder frischen Räucherfisch zu verspeisen», sagt Junker glücklich.

Schwachstelle in der Haustechnik

Als Schwachstelle für den Listerien-Vorfall hat sich mit Einbezug von Experten von der Uni Zürich die Haustechnik herauskristallisiert. Listerien kommen grundsätzlich bei der Verarbeitung von Räucherfischen vor, allerdings haben sich die unsichtbaren Bakterien auch im Kühl- und Räucherraum eingenistet, wo sie nicht sein dürften. Junker sagt:

«Wir haben mit den Experten in detektivischer Arbeit alle Abläufe sequenziert und Massnahmen ergriffen, damit sich der Vorfall nicht wiederholt.»

So sind etwa Lüftung und Absaugung der Kühlanlagen als mutmassliche Schwachstellen verbessert worden. Organisatorische Anpassungen wie anderes Desinfektionsmittel gegen resistente Keime oder Abläufe von Mitarbeitenden sollen dafür sorgen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt. Zudem verstärkt der Kundelfingerhof seine Kontrollen, die in Zukunft nicht mehr nur vierteljährlich, sondern in regelmässigeren Abständen vonstatten gehen.

Meist milde Krankheitsverläufe Die Bakterien kommen fast überall in der Natur vor und werden durch Lebensmittel übertragen. Während eine Infektion bei gesunden Personen meist milde mit Fieber- und Grippesymptomen verläuft, kann die Listeriose, wie die durch Listerien hervorgerufene Krankheit heisst, bei geschwächten Patienten Hirnhaut- oder Lungenentzündungen verursachen und zu Blutvergiftungen führen. Bei Schwangeren kommt es gemäss Bundesamt für Gesundheit nach Listerien-Infektionen unter Umständen zu Fehlgeburten. (ste)

Verpackung der Räucherfische im Kundelfingerhof. Bild: PD

Positive Feedbacks der Kundschaft

Ab Ende dieser Woche gelangen erste Räucherfische vom Kundelfingerhof wieder in den Verkauf, sowohl bei der Kundschaft als auch im eigenen Hofladen in Schlatt. Rückmeldungen eines Grossabnehmers seien positiv ausgefallen, bis zur Freigabe der Räucherfische sei es deutlich schneller gegangen als andernorts bei verunreinigten Lebensmittelproduktionen, wie Junker erzählt. Bis die Produkte aber wieder an allen bisherigen Verkaufsorten erhältlich sind, dauert es noch ein paar Tage. Junker sagt:

«Die traditionelle Zubereitung nimmt ihre Zeit in Anspruch, die Lieferketten müssen zuerst wieder anlaufen.»

Gegen das verlorene Vertrauen der Kundschaft und den Imageschaden will der Kundelfingerhof mit Qualität punkten. Junker sagt: «Wir haben die Schwachstellen gefunden und eliminiert.»