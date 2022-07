Lärm «Wie man es sich selbst wünscht»: Am Wochenende gilt im Stettfurter Zentrum neue Ruhezeitregelung, aber kein Verbot Im Mai informierte die Gemeinde am Sonnenberg über neue Ruhezeiten samstags und sonntags ab 17 Uhr. Jetzt hält sie fest, dass es sich dabei nicht um ein Nutzungsverbot der Anlagen handelt.

Das Dorfzentrum Stettfurt mit der Turnhalle der Primarschulgemeinde. Bild: Donato Caspari

Im Mai informierte der Gemeinderat darüber, dass Schulbehörde, Kirchenvorsteherschaft und politische Behörde die Nutzungsordnung für Aussenlagen im Dorfzentrum um Spielwiese, roter Platz, Schulanlagen, Spielplatz und Tscharnerhaus angepasst haben. Neu sei das Abspielen von Musik mit Boxen und Musikanlagen nicht mehr erlaubt. Zudem seien Ruhezeiten samstags und sonntags ab 17 Uhr einzuhalten, hiess es damals weiter.

Jetzt hält der Gemeinderat im A-Z von diesem Monat fest, dass es «offenbar zu gewissen Missverständnissen gekommen ist». Bei der früheren Ruhezeit ab 17 Uhr gehe es keineswegs um ein Nutzungsverbot der Anlagen. Es sei daher weiterhin erlaubt, dass die Bevölkerung sich auch während der Ruhezeiten im Dorfzentrum aufhält. Bei der Anpassung vom Mai gehe es lediglich um die Ruhezeit. Darunter sei auch nicht völlige Ruhe zu verstehen, sondern man habe sich so zu unterhalten, «wie man es sich selbst im eigenen Zuhause von seinem Nachbarn am Samstag- und am Sonntagabend wünscht».

Der Gemeinderat bittet um gegenseitigen Respekt und Anstand, damit den Anliegen beider Nutzungsgruppen so weit als möglich Rechnung getragen werden kann. (red)