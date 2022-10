Kunst Kriegstrauma weicht einer Befindlichkeit des Glücks: Ukrainerin Nataliia Bielitska malt Diessenhofens Kleinodien Den Einheimischen geraten die Schönheiten ihrer engsten Umgebung oft zur Nebensächlichkeit. In Diessenhofen gibt seit dem Frühjahr die geflohene Ukrainerin Nataliia Bielitska ihr Bestes, um den Einheimischen die Augen für ihr Rheinstädtchen zu öffnen.

Zwei Ansichten der Diessenhofer Brücke: Nataliia Bielitska malte sie von Westen. Das Foto zeigt sie von Osten. Bild: Ernst Hunkeler

Es ist eine Win-win-Situation: Diessenhofen hat das Glück, dass die Malerin Nataliia Bielitska nach ihrer Flucht aus der Ukraine im Rheinstädtchen gelandet ist. Und der Mutter von zwei Töchtern kommt zugute, dass sie an einen Ort kam, an dem sie so willkommen ist. Zu den ersten Kontakten gehörte die Diessenhofer Künstlerin Madeleine Felber, die Bielitska über die Katholische Gemeinschaft kennen lernte.

Die beiden Kunstschaffenden verstanden sich auch ohne gemeinsame Sprache – ausser den paar Brocken Deutsch, welche die Ukrainerin noch aus ihrer Kindheit in der DDR gerettet hat. Von 1986 bis 1991 absolvierte Bielitska an der Kunstfachschule in Nowgorod dann den Studiengang «Künstlerische Gestaltung und Lehrerin für bildende Kunst».

Geschichte von Nataliia Bielitska

Und nun also die Flucht. Ihre eine Tochter, von Beruf Geigerin, blieb nach der viertägigen Busreise in Zürich, die Mutter landete ohne Gepäck in Diessenhofen. «Aber», so die Frage, «Sie hatten doch sicher wenigstens Ihre Malutensilien mit dabei?» Absolut nichts hatte sie dabei, wurde in Diessenhofen durch Madeleine Felber und andere Leute mit Papier und Farben versorgt und in den örtlichen Künstlertreff eingeführt.

Kriegstrauma und Sorgen um zweite Tochter

Die Diessenhofer Stadtkirche, von der Schifflände aus gesehen, in echt und gemalt von Nataliia Bielitska. Bild: Ernst Hunkeler

Was Nataliia Bielitska allerdings aus ihrer Heimat mitbrachte, ist das Kriegstrauma und die Sorge um ihre verbliebenen Nächsten. Ihre zweite Tochter ist Pianistin und nach wie vor in der Ukraine tätig. Mit einer solchen Bürde ginge wohl jeder Mensch anders um – in Bielitska siegte die Kreativität: Sie erkundete Diessenhofen bis hin zu versteckten Winkeln, die nicht einmal den Ortsansässigen noch so richtig bewusst sind.

Seither finden in der Künstlerin intensive Eindrücke und glückliche Momente zusammen. Erstere bringt sie mit einer Virtuosität zu Papier, die einerseits die Professionalität, andererseits aber auch das Einfühlungsvermögen offenbaren.

Mit ihrem Klappstuhl, Papier und Farben lässt sie sich da nieder, wo die Sinneseindrücke es ihr grad «befehlen». Bielitska taucht in ihre Welt ein, das Trauma weicht einer Befindlichkeit des Glücks, und es entstehen jene fantastischen Aquarelle, die nun in der Galerie zur Eisvogelfeder von Madeleine Felber an der Schifflände hängen und die dort am letzten Oktoberwochenende zur Ausstellungseröffnung zu bewundern sind: vom Museum und Hänkiturm bis hin zum Portal zur Rheinbrücke.

Nataliia Bielitska mit einem ihrer Gemälde vor der Holzbrücke. Bild: Ernst Hunkeler

Aquarell im wahrsten Sinne des Wortes

Dazu schildert die Malerin – mehr in Form einer umwerfenden Pantomime als mit Worten –, wie sie da das Aquarellieren am eigenen Leibe erfuhr: Sie sass vor einer Haustür, auf den Knien das entstehende Bild und über sich vor einem Fenster ein Trog mit Geranien. Deren Besitzerin wusste zwar vom Durst ihrer Blumen, nicht aber, dass exakt darunter die malende Nataliia Bielitska sass. Einen Teil des Wassers bekamen die Geranien ab – den anderen die Künstlerin. Es entstand ein Aquarell im wahrsten Sinne des Wortes.