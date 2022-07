Kultur «Turnvereine haben doch auch Turnhallen»: Brassband Musikgesellschaft Hörhausen ist immer noch heimatlos, aber musikalisch auf einem Höhenflug Seit dem Jahr 2020 ist die Brassband Musikgesellschaft Hörhausen auf der Suche nach einem neuen Probelokal. In ihrem alten Übungsraum mussten sie der steigenden Zahl an Schülern weichen. Ein Neubauprojekt zerschlug sich, weil sich die Parzelle in Nicht-Bauzone befindet. Aktuell probt man in Hüttwilen – und ist musikalisch höchst erfolgreich, zuletzt am Kantonalmusikfest in Heiden.

Der stolze Präsident Daniel Kurz mit der erspielten Auszeichnung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Betrüblich ist er, der Vagabundenstatus in Sachen Probelokal. Musikalisch scheint dies indes zu beflügeln. So erreichte die Brassband Musikgesellschaft Hörhausen unter Dirigent Roger Wellauer jüngst am Appenzeller Kantonalmusikfest in Heiden den ersten Rang im «Kurzkonzert 2. Klasse Brassband». Trotz der Heimatlosigkeit. Denn seit dem Jahr 2020 hat die Brassband vom Seerücken kein eigenes Probelokal mehr.

Präsident und Es-Bass-Tubaspieler Daniel Kurz zeigt voller Stolz die 1.-Rang-Auszeichnung. 98 von maximal möglichen 100 Punkten. Er blendet zurück:

«Beim Selbstwahlstück entschieden wir uns für ‹Connotations› für eine Brassband von Edward Gregson. Ganz schön anspruchsvoll, technisch schwierig.»

Das Meisterschaftsstück «Connotations» wurde für das Finale der «National Brassband Championship» 1977 in Auftrag gegeben, das in der Royal Hall in London stattfand. Die Aufgabenstücke für die Wettspiele im Biedermeierdorf Heiden wurden zehn Wochen vor dem Fest zugeschickt.

Jungbläserkurs aber der ersten Primar Die Brassband Musikgesellschaft Hörhausen setzt auf eine durchgreifende Jugendförderung. Mit Marco Kressebuch als Leiter startet nach den Sommerferien ein Jungbläserkurs für Kinder ab der ersten Klasse. Auch sei man im Gespräch mit der Schulleitung der Primarschulgemeinde Homburg, um im Frühling 2023 für jedes Kind von der ersten bis zur vierten Klasse über vier Wochen hinweg im Rahmen des schulischen Musikunterrichts die Möglichkeit zu bieten, ein Blasinstrument auszuprobieren. Hierfür würde extra Ausbildner Matthias Keller engagiert. (kü)

Wohin mit der tollen Auszeichnung?

«Dieser Wettbewerb ist eine echte Herausforderung. Wir kämpfen mit viel Idealismus», sagt Daniel Kurz und betont, Herausforderung sei da kein Schlagwort, sondern exemplarisch für die Brassband Musikgesellschaft Hörhausen mit Musikantinnen und Musikanten von 18 bis 72 Altersjahren. Aber verzweifelt meint er:

Das gerahmte Bild der Brassband Musikgesellschaft Hörhausen vom Kantonalmusikfest in Heiden. Bild: PD

«Und jetzt haben wir eine solch tolle Auszeichnung bekommen und wissen nicht mal, wo wir diese hinhängen können, weil wir kein Daheim, kein ständiges Probelokal, haben.»

«Das Proben fordert von unseren Mitgliedern, die aus der ganzen Region kommen, extrem viel Flexibilität», sagt der Präsident. Im ehemaligen Probenlokal im Schulhaus Gündelhart sind jetzt Schulzimmer. «Die Schülerzahlen sind explodiert, und so mussten wir weichen». Und freie Proberäume sind sehr rar. Man lebe hier auf dem Seerücken «ab vom Schuss». Rundum sei man am Abklären, auch sei man im Gespräch mit Gewerbetreibenden, man hoffe immer noch auf ein Wunder. So viel freies Land, und keine Möglichkeit? In der Landwirtschaftszone könne man nicht einfach etwas hinstellen, um darin zu proben. «Das ist unser Los auf dem Land, wir haben zwar eine schöne Aussicht, aber kein Probelokal.» Die Proben müssen bereits ein halbes Jahr im Voraus geplant werden, denn es braucht Verlässlichkeit.

Nur 3000 Franken von der politischen Gemeinde

Derzeit hat diese Brassband Gastrecht in Hüttwilen. Harmlos sind die Transporte der Instrumente nicht, besonders das Perkussionsmaterial bräuchte einen festen Platz in einem Probenlokal, wo es stehen bleiben kann.

«Ein Raum mit rund 100 Quadratmetern, damit wären wir schon zufrieden. Wir sind der Meinung, dass wir als Kulturträger unterstützt werden sollten. Turnvereine haben doch auch Turnhallen.»

Angespannte Ruhe vor dem Auftritt am Kantonalmusikfest in Heiden. Bild: PD

Das sagt Präsident Kurz und zieht die Augenbraue hoch: «Wir sind im Kanton der Musikverein, der von der politischen Gemeinde am wenigsten Geld bekommt.» Er legt eine Liste vom Thurgauer Kantonalmusikverband vor. Zuletzt unter der Nummer 55 steht «Hörhausen, Musikgesellschaft, 3000 Franken».

«Verglichen mit anderen ist das fast nichts.»

Im November 2020 hatte die Homburger Gemeindeversammlung für den Bau eines Probelokals – das Umbauprojekt des Schützenhauses in Homburg zu einem Proberaum – ein zinsloses Darlehen bewilligt. Doch bei der Baueingabe wurden von Seiten der kantonalen Raumplanung entgegen vorgängig eingeholter Auskünfte für eine zweckdienliche Nutzung unerfüllbare Auflagen gemacht, weil das Objekt in der Landwirtschaftszone liegt. Kurz bedauert:

«Somit mussten wir das Baugesuch zurückziehen, und folglich wurde auch die Zusage für das Darlehen hinfällig.»

Man müsse halt auf alles gefasst sein, auch auf das Gute, so Präsident Kurz – und er hofft auf das Gute, das da kommen soll.