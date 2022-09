Jobwechsel «Rampenlicht ist nicht alles»: Philipp Bleuer aus Matzingen rückt seine Container Saunas in den Mittelpunkt Von der Bühne in die Werkstatt: Philipp Bleuer aus Matzingen pfeift auf «0815». Weil die Familie für den Unternehmer nun an erster Stelle steht, hat er den Beruf als Kameramann zwar zur Nebensache gemacht, nicht aber ganz aufgegeben.

Philipp Bleuer sitzt auf einem Ausstellungsexemplar von «Unique Sauna» in Matzingen. Bild: Ralph Ribi

Andere hat Corona in den Wahnsinn getrieben, Philipp Bleuer jedoch ins Containergeschäft. Aus einer Idee zum Eigengebrauch wurde ein erfolgreiches Start-up-Unternehmen, welches der 36-Jährige gemeinsam mit seiner Freundin Janine Rogenmoser führt. Die frischgebackenen Eltern einer kleinen Tochter wechseln also nicht nur volle Windeln als Team, sondern agieren auch beruflich Seite an Seite. «Wir stehen noch am Anfang, aber dort stehen wir zusammen», sagt Bleuer.

Bleuer hat sich als selbstständiger Kameramann einen Namen in der TV-Branche gemacht. Doch mit Corona und einem schlimm daran erkrankten Freund zog es ihn immer weniger zur Arbeit nach Köln und mehr zu Familie und Freunden in Matzingen. «Die TV-Tätigkeit werde ich auch weiterhin betreiben, sie ist ein Teil von mir. Aber mir wurde bewusst, was wirklich wichtig ist», erklärt Bleuer. Hinter der Kamera steht er immer noch sehr gerne und macht deshalb unter anderem selber die Fotos und Videos für die Website von Unique Sauna. Auch deren Programmierung übernimmt er. Künftig plant er noch weitere Neuheiten wie eine 3D-Online-Konfiguration und vieles mehr. Ebenfalls zeigt der Unternehmer, dessen Grossvater Schreiner war, sein handwerkliches Geschick im Bau der Saunas. «Ich bin ein Macher», sagt Bleuer schmunzelnd. Die Arbeit mit Persönlichkeiten wie Günter Jauch, Thomas Gottschalk oder Oliver Pocher bereite ihm noch immer Spass, aber nun brauche er mehr Zeit für seine Familie und die neue Leidenschaft.

Philipp Bleuer filmt den musikalischen Auftritt von Pegasus bei den SRF-Sports-Awards 2020. Bild: Adrian Bretscher

An Visionen fehlt es nicht

«Mein Kopf arbeitet immer», sagt Bleuer. Manchmal stehe er am Morgen auf, habe eine Idee und setze diese dann um. Eine davon ist auch die Produktion einer Aussensauna mit einem Container als Aussenverkleidung. «Ich wollte immer eine Sauna, aber sie sollte aussergewöhnlich sein», meint Bleuer mit funkelnden Augen. Die Idee basiert auf dem Wunsch nach etwas «für sich und für die Ewigkeit». Dafür eignen sich neue Container ausgezeichnet, denn sie seien in sich geschlossene Körper, wasserdicht, einfach zu transportieren und bieten viel Spielraum.

Philipp Bleuer aus Matzingen. Bild: Ralph Ribi

«Jede unserer Saunas ist einzigartig, daher auch der Name ‹Unique Sauna›.»

Mit individualisierten Saunas will der Unternehmer seiner Kundschaft einen Ort zur Entspannung bieten, «etwas für Körper und Seele». Das Innendesign mit Espenholz sorgt dabei für ein nordisches Ambiente. «Die Gestaltung der Container erfüllt mich jeden Tag mit Freude», sagt Bleuer schmunzelnd. Weiter erklärt er, dass es ihm wichtig sei, die Wünsche der Kundschaft umzusetzen. Je nach Ausbaustandard und individueller Fensteranordnung arbeitet er zwei bis drei Monate an einer Container Sauna. Bleuer erklärt: «Ein solches Unternehmen erfordert viel Energie und Mut, aber vor allem ist es wichtig, mit Herzblut dabei zu sein.»