Interview «Wie an einem exotischen Ort»: Fotograf Marco Zedler aus Lanzenneunforn über seinen neuen Bildband Thur In seinem neuen Buch widmet sich Fotograf Marco Zedler aus Lanzenneunforn der Thur. Er hat den Fluss durch die Kantone St.Gallen, Thurgau und Zürich verfolgt. Es ist nach dem Bildband zur Insel Werd die zweite Veröffentlichung des 45-Jährigen.

Ein Foto aus dem Bildband Thur von Marco Zedler, es zeigt eine Schafweide bei der Allmend Frauenfeld. Bild: Marco Zedler

Warum ein Bildband zur Thur?

Marco Zedler,

Fotograf aus Lanzenneunforn. Bild: PD

Ich lebe im Thurgau und da ist die Thur immer präsent. Da ich viel unterwegs bin, fahre ich oft über die Thur. Heute wirkt der Fluss auf den ersten Blick sehr unscheinbarer. Dabei war er früher, vor den baulichen Eingriffen, ein Wildfluss. Es gab Auenwälder und Flusslandschaften, die heute nicht mehr in diesem Ausmass existieren. Diese Veränderung hat mich fasziniert und ich wollte wissen, ob bei der Situation, die vorzufinden ist, der Wildfluss noch erlebbar ist.

Wie sah Ihre Arbeit für das Buch aus?

Ich nehme den Betrachter mit auf einen persönlichen Streifzug entlang der Thur. Über ein Jahr hinweg bin ich zu verschiedenen Tages- und Jahreszeiten mit dem Fotoapparat dem Lauf der Thur gefolgt und habe mich inspirieren lassen von dem, was ich dort fand. Die Eindrücke, die ich erhalten habe, würde man dem Fluss gar nicht zutrauen.

Was hat Sie besonders beeindruckt?

Es gab immer wieder diese eindrücklichen Momente, als ich am Fluss stand und die Sonnenstrahlen sich durch den Morgennebel kämpften. Da fühlt man sich so, als wäre man nicht an der Thur, sondern irgendwo an einem exotischen Ort.

Welche Fakten zum Buch gib es?

Das Buch umfasst 160 Seiten und etwa 80 Bilder. Die erste Auflage ist auf 400 Stück limitiert. Es gibt jeweils Hinweise, wo die Aufnahmen entstanden sind, ein Vorwort von mir sowie ein Nachwort von Marco Baumann. Er war vor seiner Pensionierung Abteilungsleiter der kantonalen Verwaltung mit den Fachbereichen Wasserwirtschaft, Hydrogeologie, Wasserkraft, Wasserbau, Naturgefahren und Geothermie. Und, wie mir vom Kanton gesagt wurde, der Thurgauer Experte für die Thur.

Wie haben Sie das Buch finanziert?

Ich habe das Buch im Eigenverlag gemacht. Man hat so zwar die völlige Entscheidungsfreiheit, muss sich aber um alles selbst kümmern, etwa um Marketing, Layout, Druckvorbereitung, Lektorat und Übersetzung. Das war anstrengend, hat mir aber Spass gemacht. Unterstützung durch die Kantone habe ich meist in Form von Vorbestellungen des Bildbandes oder der Vermittlung von Kontakten erhalten.

Ein Foto aus dem Bildband Thur von Marco Zedler. Es zeigt Thurauen bei der Kartause Ittingen. Bild: Marco Zedler

Können Sie von der Arbeit als Fotograf leben?

Nein, das ist auch nicht mein Ziel. Ich will ein schönes Buch herausgeben und, in diesem Fall, anderen vermitteln, wie faszinierend die Thur ist. Hauptberuflich arbeite ich im Bereich Grafikdesign und Softwareentwicklung.

Arbeiten Sie bereits an einem nächsten Projekt?

Ich arbeite stets an mehreren Projekten gleichzeitig, so auch jetzt. Was jedoch daraus entsteht, ist noch offen. Derzeit beschäftige ich mich mit dem Boden- und dem Untersee. Möglicherweise wird das mein nächstes Projekt.